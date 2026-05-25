Quảng Ninh dự kiến đón 2,3 triệu lượt khách năm 2026

(Ngày Nay) - Với chủ đề “Yên Tử - Hành trình về miền di sản tâm linh”, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá nhằm thu hút khoảng 2,3 triệu lượt khách du lịch đến phường Yên Tử trong năm 2026, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách tham quan Di sản thế giới Yên Tử.

Kế hoạch này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam và đưa Yên Tử trở thành điểm đến tiêu biểu về du lịch tâm linh, thiền định, sinh thái và nghỉ dưỡng trên bản đồ du lịch quốc tế sau khi được UNESCO ghi danh.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách du lịch toàn tỉnh, với tổng doanh thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng trong năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu, Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh chiến lược truyền thông ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời chuyển hướng từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Địa phương tiếp tục phát huy mô hình liên kết “Nhà nước - Doanh nghiệp”, triển khai chiến lược “Hai di sản - Một điểm đến - Đa trải nghiệm”, kết nối Yên Tử với Vịnh Hạ Long để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.

Chiến dịch thu hút khách du lịch năm 2026 được triển khai xuyên suốt đến hết tháng 12/2026 với các nội dung trọng tâm theo từng giai đoạn. Ngay trong quý II/2026, với chủ đề “Di sản rực rỡ”, tỉnh tập trung vào du lịch di sản - lễ hội biển, thu hút và kết nối du khách từ các sự kiện thể thao, du lịch biển đến với Yên Tử. Địa phương tổ chức thí điểm các tour du lịch từ 2 ngày 1 đêm, đến 3 ngày 2 đêm kết nối hành trình di sản sông - biển - núi (vịnh Hạ Long - Yên Tử) cho khách quốc tế tàu biển, charter (khách thuê bao chuyến), MICE (du lịch kết họp công việc)…

Trong quý III, với chủ đề “Thiền dưỡng tâm - Hành trình chữa lành”, tỉnh tập trung khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe Wellness. Trong quý này sẽ diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như: Hội thảo khoa học quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản văn hóa thế giới Yên Tử” và Giải chạy địa hình Yên Tử Ultra Trail 2026 (dự kiến từ ngày 21 - 23/8/2026).

Quý IV, với chủ đề “Yên Tử - Di sản hội nhập và phát triển”, tỉnh tổ chức chương trình “Sắc thu Yên Tử” với các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao. Điểm nhấn của giai đoạn này là Giải chạy Yên Tử Heritage Marathone 2026 (dự kiến ngày 28 - 29/11/2026) và Giải Đua xe đạp “Về miền di sản” tỉnh Quảng Ninh mở rộng.

Bên cạnh các phương thức truyền thống, Quảng Ninh xác định truyền thông số là xu hướng chủ đạo. Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử được giao chủ trì triển khai hệ thống QR thuyết minh đa ngữ, ứng dụng công nghệ IoT (internet vạn vật) để giám sát mật độ khách và cảnh báo an toàn. Tỉnh cũng sẽ tổ chức cuộc thi sáng tạo video "Check-in Di sản Yên Tử” dành cho giới trẻ, sản xuất phim quảng bá đa ngôn ngữ kết hợp tiếp thị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội lớn.

Cùng với đó, Quảng Ninh còn xúc tiến, triển lãm du lịch Yên Tử tại một số thị trường quốc tế trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp liên quan phối hợp chặt chẽ để xây dựng các gói kích cầu "giảm giá nhưng không giảm chất lượng".

Bên cạnh đó, các đơn vị phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, văn minh, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ cảnh quan môi trường và phòng chống dịch bệnh nhằm xây dựng Yên Tử thành một điểm đến an toàn, thân thiện và bền vững. Chỉ trong gần 5 tháng đầu năm 2026, Quần thể Di sản thế giới Yên Tử đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu cả năm 2026.