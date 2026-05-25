Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-la

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - ​Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-la

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5/2026.

PV
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Singapore

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.
Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà hỏi thăm, động viên thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
(Ngày Nay) - Tối 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.