Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-la

(Ngày Nay) - Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.
Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5/2026.
(Ngày Nay) - Nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học, Mạc Ngôn, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người, nhấn mạnh năng lực sáng tạo nguyên bản là giá trị cốt lõi làm nên vai trò của nhà văn.
(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nguồn than nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất điện gặp nhiều thách thức và biến động, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã chủ động tìm kiếm nhà thầu mới để đảm bảo nguồn cung cấp than nhập khẩu được đảm bảo.
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(Ngày Nay) - Tối 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.
(Ngày Nay) -Tổ chức Y tế Thế giới cam kết tiếp tục làm việc với Bộ Y tế và ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế cũng như sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó dịch Ebola.
(Ngày Nay) - Danh mục được hưởng chính sách học bổng gồm 15 nhóm ngành trọng điểm như: sinh học, toán học, thống kê, khoa học vật chất, khoa học trái đất, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí...
(Ngày Nay) - Mexico sẽ có số lượng trọng tài đông nhất trong lịch sử từng tham dự một kỳ World Cup với 7 đại diện góp mặt trong danh sách điều hành các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.