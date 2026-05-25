Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Singapore và tham dự Đối thoại Shangri-la

Đánh giá công khai, thận trọng từng trường hợp đề nghị đặc xá (Ngày Nay) - Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch.

Nhà văn Mạc Ngôn: Sức sống bền bỉ của văn chương trong thời đại AI (Ngày Nay) - Nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học, Mạc Ngôn, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người, nhấn mạnh năng lực sáng tạo nguyên bản là giá trị cốt lõi làm nên vai trò của nhà văn.

Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện (Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chủ động nguồn than sản xuất điện (Ngày Nay) - Trong bối cảnh nguồn than nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất điện gặp nhiều thách thức và biến động, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã chủ động tìm kiếm nhà thầu mới để đảm bảo nguồn cung cấp than nhập khẩu được đảm bảo.

Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo (Ngày Nay) - Tối 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.

WHO ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế trong chuẩn bị ứng phó dịch bệnh Ebola (Ngày Nay) -Tổ chức Y tế Thế giới cam kết tiếp tục làm việc với Bộ Y tế và ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế cũng như sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó dịch Ebola.

Thẩm mỹ Kangnam: Từ Thẩm mỹ viện Linh Nhung đến mạng lưới kinh doanh đa pháp nhân (Ngày Nay) - Thẩm mỹ Kangnam từ lâu đã là địa chỉ làm đẹp quen thuộc của các chị em Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mang âm hưởng Hàn Quốc, thương hiệu thẩm mỹ này được quảng bá với hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp, phủ sóng các thành phố lớn bằng một hệ thống cơ sở quy mô.

Tiêu chuẩn hưởng học bổng trong các ngành khoa học, công nghệ chiến lược​ (Ngày Nay) - Danh mục được hưởng chính sách học bổng gồm 15 nhóm ngành trọng điểm như: sinh học, toán học, thống kê, khoa học vật chất, khoa học trái đất, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí...