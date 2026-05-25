Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ

(Ngày Nay) - Ngày 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với: Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cán bộ Công an biệt phái; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam; Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Diện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn.

Cùng với đó là các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy phân công Thành ủy viên đối với: Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Thành ủy viên, sĩ quan Công an biệt phái, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Thành ủy viên Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030. Thành ủy viên Lê Thanh Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Đỗ Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030. Thành ủy viên Nguyễn Trúc Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trường thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Xuân Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, công tác cán bộ được Đảng ta xác định là 'then chốt của then chốt', là nội dung công tác thường xuyên và được Thường trực Ban thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc điều động bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự lần này được Ban thường vụ Thành ủy cân nhắc rất kỹ lưỡng, toàn diện, dựa trên năng lực sở trường, quá trình cống hiến và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, từng đơn vị và từng địa phương. Các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới cần khẩn trương bàn giao, tiếp quản công việc, bắt tay ngay vào thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của cơ quan, địa phương, đảm bảo mọi hoạt động vận hành liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn; luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và hành động vì lợi ích chung; tinh thần chung là phải giải quyết công việc nhanh hơn nữa. Thường trực Ban thường vụ Thành ủy, cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các nhân sự mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy được năng lực sở trường cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao...

Đại diện các đồng chí vừa nhận quyết định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh cam kết sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các cương vị mới; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong Ban Thường vụ, khiêm tốn học hỏi để tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 22/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 20/5, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cửa Nam đã công bố Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.