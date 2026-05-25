Phim có Miu Lê ngừng chiếu tại các rạp lớn, doanh thu thấp so với kỳ vọng

(Ngày Nay) - 'Đại tiệc trăng máu 8' có thể sẽ rời khỏi rạp hoàn toàn trong tuần này khi có rất ít suất chiếu trên rạp cả nước, đặc biệt sau biến cố ca sỹ-diễn viên Miu Lê bị khởi tố liên quan đến hành vi dùng chất cấm.
Theo ghi nhận vào ngày 25/5, phim "Đại tiệc trăng máu 8" đã không còn suất chiếu tại các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte, Galaxy hay Beta.

Từ thống kê của Box Office Vietnam và một số nền tảng đặt vé online vào chiều cùng ngày, phim chỉ còn 4 suất chiếu trên toàn quốc, chủ yếu tại các cụm rạp của BHD ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thứ Bảy (30/5), phim chỉ còn duy nhất một suất.

Theo chia sẻ của các nhà phát hành, suất chiếu chỉ được sắp xếp chừng nào nhà rạp dự đoán vẫn còn khán giả muốn mua vé, nhưng phải cân bằng được bài toán kinh doanh để tránh chịu thiệt khi vận hành.

Với số suất chiếu ít ỏi còn lại, đây có thể là tuần chiếu cuối cùng của phim.

Như vậy, dự kiến tổng thời gian "Đại tiệc trăng máu 8" trụ rạp là khoảng 5 tuần, khá ngắn so với thời lượng lý tưởng (2-3 tháng) của một phim Việt chiếu dịp lễ.

Là tác phẩm chiếu mùa nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng phim đã sớm gặp trắc trở khi phải "tranh đấu" với 4 phim Việt khác.

Ở tuần đầu ra mắt, phim có lúc đứng "top 1" phòng vé trong ngày nhưng không được lâu. Những ngày sau, phim tụt hạng để nhường chỗ cho hai tác phẩm kinh dị "Phí Phông""Heo năm móng." Tới tuần thứ 4, doanh thu chỉ nhích nhẹ từ hơn 32 tỷ đồng đến mốc hơn 33 tỷ đồng hiện nay.

Giữa giai đoạn này ngày 10/5, thông tin Miu Lê vướng đến lùm xùm sử dụng ma túy, bị bắt giữ tại Hải Phòng bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Có Miu Lê là một trong các gương mặt đại diện, "Đại tiệc trăng máu 8" ít nhiều bị ảnh hưởng. Số suất chiếu có dấu hiệu giảm, nhiều hoạt động truyền thông của phim trên các nền tảng chững lại.

Ngày 11/5, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định phim được cấp phép đúng theo quy định của Luật Điện ảnh và sẽ chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng để xét xem có cần áp dụng biện pháp gì đối với phim hay không (ví dụ yêu cầu ngừng chiếu, đề nghị cắt cảnh...).

Tuy nhiên sau thông tin Miu Lê bị khởi tố ngày 16/5, Cục Điện ảnh không đưa ra thêm phản hồi nào. Phim tiếp tục được chiếu theo các suất chiếu đã nói trên.

(Ngày Nay) - Với chủ đề "Yên Tử - Hành trình về miền di sản tâm linh", tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá nhằm thu hút khoảng 2,3 triệu lượt khách du lịch đến phường Yên Tử trong năm 2026, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách tham quan Di sản thế giới Yên Tử.
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26-27/5, nắng nóng ở nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài.
Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ
(Ngày Nay) - Ngày 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.
(Ngày Nay) - Năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong 25 năm qua, trong khi số hồ sơ xin nhập quốc tịch được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.
(Ngày Nay) - Sáng ngày 25.5.2026, hơn 500 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thăng Long đã có mặt tại Hội trường Tạ Quang Bửu để thưởng thức phim tài liệu mang tên “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” - tác phẩm kể lại hành trình tiên phong của GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính trong giáo dục và nghiên cứu khoa học. Sự kiện vinh dự có sự tham dự của GS. Hoàng Xuân Sính, Ban Lãnh đạo Nhà trường cùng đại diện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và cũng là ekip thực hiện bộ phim tài liệu này.
Khi người thầy cũng phải học lại trong thời đại AI
(Ngày Nay) -  Phía sau những lớp học ứng dụng công nghệ, những bài giảng số hay các hoạt động đổi mới sáng tạo là một hành trình nhiều áp lực: Áp lực phải cập nhật kiến thức, thích nghi với sự thay đổi và không ngừng học lại chính mình.