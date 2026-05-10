Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra vận hành metro Nhổn-Ga Hà Nội

(Ngày Nay) - Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn-Cầu Giấy.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội.

Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn-Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.

Đại biểu Trung ương dự buổi kiểm tra có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội, hiện đơn vị đang vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn-Cầu Giấy.

Tính đến hết ngày 30/4/2026, hai tuyến đã thực hiện hơn 493.000 lượt tàu, vận chuyển trên 62,2 triệu lượt hành khách, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, sản lượng vận chuyển đạt gần 6,6 triệu lượt hành khách, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu vé đạt trên 49,7 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị vận hành cho biết hành khách hiện có thể sử dụng ứng dụng Hanoi Metro để kết nối hành trình liên thông với các phương tiện khác chỉ qua một lần thanh toán. Dự kiến cuối tháng 6/2026 sẽ thí điểm kết nối Metro với hệ thống xe đạp, xe máy điện Trí Nam nhằm hỗ trợ hành khách di chuyển “door to door."

Bên cạnh đó, từ ngày 21/3/2026, hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đã được triển khai trên các tuyến đường sắt đô thị. Đến nay, đã có gần 8,6 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống mới; gần 70% hành khách sử dụng định danh điện tử và sinh trắc học; trên 50% hành khách mua vé lượt và 94% hành khách mua vé tháng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, dự án Metro Nhổn-Ga Hà Nội là tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô. Hiện đoạn trên cao đã đưa vào khai thác, trong khi phần ngầm gồm 4km hầm, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm đang được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 79,3% khối lượng xây dựng.

Đối với công tác khoan hầm bằng máy TBM, đường hầm số 1 đã hoàn thành ngày 1/12/2025; đường hầm số 2 hoàn thành khoan hầm ngày 13/4/2026 và đang được kiểm tra chất lượng, an toàn trước khi tháo dỡ thiết bị.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, các hạng mục phần ngầm cơ bản bám sát kế hoạch. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống thiết bị vào tháng 4/2027, vận hành thử trong tháng 12/2027 và đưa đoạn tuyến ngầm vào khai thác thương mại từ cuối năm 2027.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn-Cầu Giấy.

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị vận hành và thi công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của hệ thống đường sắt đô thị; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đủ mạnh về năng lực tài chính và trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống.

Kiểm tra trực tiếp tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027.

Tại công trường ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Bước tiến mới trong điều trị đột quỵ
(Ngày Nay) - Nghiên cứu mới từ Đại học Edinburgh (Anh Quốc) đã giải thích lý do tại sao loại đột quỵ ảnh hưởng đến khoảng 35.000 người mỗi năm tại Anh, không đáp ứng tốt với các phác đồ điều trị thông thường, qua đó mở ra hướng đi mới cho y học.
Dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam - Sri Lanka
(Ngày Nay) - Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
Mỹ bắt đầu công bố tài liệu mật về UFO
(Ngày Nay) - Ngày 8/5, Lầu Năm góc Mỹ bắt đầu công bố các tài liệu mật về việc nhìn thấy Vật thể bay không xác định (UFO), trong đó có những tài liệu từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đợt đầu công bố này bao gồm hơn 160 tài liệu mật, được đăng trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ, chính thức gọi UFO là “Hiện tượng dị thường không xác định” (UAP).