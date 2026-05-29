(Ngày Nay) - Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử được xây dựng theo Kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng, với 5 lớp chính. Đồng thời, Nền tảng tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội bộ của cơ quan này.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-BNV ban hành Kiến trúc Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Mục tiêu là hình thành Kiến trúc tổng thể của Nền tảng hợp đồng lao động điện tử (sau đây gọi tắt là Nền tảng) làm căn cứ để xây dựng, vận hành, kết nối và phát triển Nền tảng theo hướng đồng bộ, liên thông, an toàn, hiệu quả, phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Kiến trúc số của Bộ Nội vụ.

Kiến trúc Nền tảng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất trong tổ chức triển khai, hướng tới đổi mới phương thức quản lý hợp đồng lao động từ xử lý thủ công, phân tán sang quản trị hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tăng khả năng dùng chung dữ liệu, mở rộng và tích hợp dữ liệu với các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu có liên quan và bảo đảm khả năng kết nối với hệ sinh thái số quốc gia.

Kiến trúc Nền tảng được áp dụng thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước, bao gồm: Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý nhà nước về nội vụ ở địa phương, người sử dụng lao động, người lao động, nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng lao động điện tử (nhà cung cấp eContract), các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Việc xây dựng, triển khai, vận hành Kiến trúc Nền tảng bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi dưới đây.

Thứ nhất, quản trị dựa trên kết quả: Kiến trúc Nền tảng hướng tới kết quả thực chất, đo lường được nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp đồng lao động điện tử; tăng mức độ thuận tiện, hài lòng của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu: Dữ liệu hợp đồng lao động điện tử là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Nền tảng phải bảo đảm dữ liệu được lưu trữ, tổng hợp, phân tích và khai thác kịp thời, chính xác, phục vụ theo dõi tình hình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử; hỗ trợ công tác thống kê, dự báo nhằm nâng cao chất lượng hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách.

Thứ ba, vận hành thông minh và tự động hóa: Nền tảng được thiết kế theo hướng sử dụng các thành phần dùng chung, kiến trúc mô-đun, có khả năng mở rộng, nâng cấp, tái sử dụng và tích hợp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số có liên quan; tích hợp trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, bảo đảm xử lý nghiệp vụ thông suốt, an toàn, bảo mật dữ liệu, tối ưu chi phí vận hành.

Thứ tư, phân cấp, phân quyền trên Nền tảng: Hỗ trợ phân cấp, phân quyền rõ ràng trong quản lý, khai thác, cập nhật và sử dụng dữ liệu hợp đồng lao động điện tử theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân theo quy định. Nền tảng phải bảo đảm cơ chế giám sát, kiểm tra, truy vết và đánh giá kết quả thực hiện trên môi trường số.

Thứ năm, lấy người dùng làm trung tâm: Các chức năng, tính năng của Nền tảng được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có; hỗ trợ người dùng thực hiện lưu trữ, quản lý, tra cứu và khai thác, chia sẻ thông tin hợp đồng lao động điện tử an toàn, thuận tiện.

Thứ sáu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng: An toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu được xác định là yêu cầu tiên quyết trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, kết nối, chia sẻ và nâng cấp Nền tảng. Nền tảng phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; mọi hoạt động kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu phải sẵn sàng phương án sao lưu, dự phòng, bảo đảm an toàn hệ thống, kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu đầy đủ, toàn vẹn, liên tục; tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu.

Thứ bảy, thúc đẩy dữ liệu mở, minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo: Nền tảng xác định dữ liệu hợp đồng lao động điện tử là tài nguyên có giá trị cao; dữ liệu được quản lý, khai thác, kết nối và chia sẻ theo quy định pháp luật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các giao dịch điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và phát triển các dịch vụ số liên quan đến hợp đồng lao động điện tử.

Nền tảng được xây dựng theo Kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng, gồm 5 lớp chính: (1) Lớp tương tác; (2) Lớp tích hợp và kết nối; (3) Lớp ứng dụng và nghiệp vụ; (4) Lớp dữ liệu và nền tảng lõi; (5) Lớp hạ tầng số và an ninh mạng.

Sự phân lớp này giúp phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và bảo đảm các thành phần có thể được phát triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau.

Ngoài 5 lớp nêu trên, Nền tảng còn tích hợp với các hệ thống bên ngoài. Đây là các thành phần có vai trò cung cấp dữ liệu, kiểm tra xác thực định danh, chữ ký số, chứng thực thông điệp dữ liệu hoặc tiếp nhận dữ liệu chia sẻ từ Nền tảng. Cụ thể là:

Tích hợp, trao đổi dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ eContract (thực hiện giao kết điện tử và chứng thực thông điệp) qua Agent Node bảo đảm an ninh an toàn kết nối đường truyền và kết nối thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối, tích hợp dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia (NDOP).

Tích hợp với các hệ thống bên trong Bộ Nội vụ thông qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp Bộ (LGSP) như Trung tâm tích hợp dữ liệu Bộ Nội vụ (cơ sở dữ liệu tích hợp Bộ Nội vụ, cơ sở dữ liệu người lao động, các hệ thống thông tin liên quan khác). Kết nối này cũng được cấu hình qua các cặp Agent Node để liên thông với NDOP phục vụ việc tổng hợp, quản lý và khai thác dữ liệu dùng chung. Cơ chế này giúp tập trung và chuẩn hóa dữ liệu trong phạm vi Bộ Nội vụ, đồng thời hỗ trợ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

Tích hợp với các hệ thống tại các bộ, địa phương: Tích hợp với Trung tâm dữ liệu bộ, ngành, khối cơ quan và các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thông qua nền tảng chia sẻ và tích hợp dữ liệu cấp bộ/địa phương (LGSP), kết nối qua các Agent Node vào Nền tảng.

Tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội bộ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Các hệ thống cơ sở dữ liệu nằm trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia gồm: Hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hộ đăng ký kinh doanh, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Nội vụ và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác.