Hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp - Tây Ban Nha cảnh báo nguy cơ cháy rừng

(Ngày Nay) - Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu khiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha.

Tại Pháp, cơ quan khí tượng Meteo France cho biết trong tuần vừa qua, hơn 50% số địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 5. Nhà khí hậu học Matthieu Sorel đánh giá đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt và hiếm gặp đối với thời điểm đầu Hè.

Theo Meteo France, từ ngày 24 - 28/5, Pháp ghi nhận khoảng 109 kỷ lục nhiệt độ tối thiểu và 266 kỷ lục nhiệt độ tối đa trong tháng 5. Đáng chú ý, thành phố Angouleme ở Tây Nam nước Pháp ngày 29/5 ghi nhận mức nhiệt lên tới 37,8 độ C – mức cao nhất từng được đo tại Pháp trong tháng 5. Trước đó, nước này cũng đã phá kỷ lục nhiệt độ trung bình quốc gia trong tháng 5 khi chỉ số nhiệt trung bình toàn quốc đạt 24,9 độ C ngày 26/5.

Các chuyên gia khí tượng cho biết nền nhiệt dự kiến sẽ dịu xuống vào cuối tuần, song đợt nắng nóng bất thường lần này tiếp tục củng cố cảnh báo rằng các hiện tượng cực đoan tại châu Âu đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn do biến đổi khí hậu.

Theo Meteo France, kể từ năm 1947 đến nay, Pháp ghi nhận tổng cộng 51 đợt nắng nóng quy mô toàn quốc, trong đó có tới 34 đợt xảy ra sau năm 2000 và 26 đợt xuất hiện chỉ riêng từ năm 2011.

Trong khi đó tại Tây Ban Nha, chính quyền đã ban bố cảnh báo vàng về nguy cơ thời tiết cực đoan tại 11 khu vực, khi nhiệt độ ở nhiều nơi được dự báo dao động từ 34-38 độ C.

Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha Aemet cho biết các khu vực như Zaragoza, Córdoba, Seville, Toledo, Lleida và Badajoz nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nóng đầu mùa này. Giới chức y tế Tây Ban Nha khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng cao điểm, uống đủ nước, tránh hoạt động thể lực ngoài trời và đặc biệt chú ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ em cùng các nhóm dễ tổn thương.

Theo Aemet, khối không khí nóng từ Bắc Phi tiếp tục tràn sang bán đảo Iberia có thể khiến nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng nhiệt độ cao kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và đặc biệt là cháy rừng tại các khu vực khô hạn. Nguy cơ này càng trở nên đáng lo ngại khi Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho hiện tượng nhật thực toàn phần dự kiến diễn ra ngày 12/8 tới – sự kiện thiên văn hiếm gặp được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người tới các vùng nông thôn để quan sát.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, việc tập trung đông người giữa cao điểm mùa khô nóng có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại những khu vực có thảm thực vật dễ bắt lửa và hạ tầng cứu hộ hạn chế. Các địa phương được xem là điểm quan sát nhật thực lý tưởng như Zamora, León, Ourense, Toledo hay Cáceres cũng chính là những khu vực từng hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong năm 2025. Chỉ riêng năm ngoái, các đám cháy lớn tại Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 400.000 ha rừng và thảm thực vật, tương đương diện tích đảo Mallorca.

Nhà chức trách Tây Ban Nha khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa ngoài trời, không đỗ xe trên thảm thực vật khô và phải đảm bảo các tuyến đường luôn thông thoáng để lực lượng cứu hỏa tiếp cận khi cần thiết.

Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục tăng cao, Liên hợp quốc ngày 28/5 cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm nay và ít nhất 4 năm tới. Các chuyên gia cho rằng những đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và dữ dội hơn tại châu Âu đang phản ánh rõ xu hướng khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng trên toàn cầu.