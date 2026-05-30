(Ngày Nay) - Chiều 29/5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà Liên và Thư viện Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Co - Di sản sống giữa đại ngàn”.

Trưng bày nhằm giới thiệu, lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Co, một trong những dân tộc thiểu số cư trú lâu đời tại khu vực miền núi phía Nam - Tây Nam thành phố Đà Nẵng và phía Tây Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Trần Văn Đức cho biết, hoạt động trưng bày không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành bảo tàng mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Việc đưa hoạt động trưng bày về cơ sở giúp bảo tàng đến gần hơn với công chúng, để di sản không chỉ hiện diện trong không gian triển lãm mà thực sự sống trong đời sống cộng đồng.

Trưng bày giới thiệu hơn 70 tư liệu hình ảnh và 20 hiện vật qua 4 phần gồm: “Cội nguồn và bản sắc”, “Di sản giữa đại ngàn”, “Di sản - Dòng chảy tiếp nối” và “Lan tỏa tri thức”. Nội dung các phần nhằm tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, các giá trị văn hóa tinh thần, lễ hội truyền thống, nghệ thuật cồng chiêng, múa Cà đáo cùng nhiều tri thức bản địa đặc sắc của đồng bào Co.

Bên cạnh hoạt động tham quan, công chúng còn được trải nghiệm các hoạt động tương tác như thưởng thức biểu diễn đấu chiêng, múa Cà đáo; thực hành đánh cồng chiêng, đan lát thủ công; khám phá ẩm thực và nông sản đặc trưng vùng cao...

Dịp này, Thư viện Đà Nẵng phối hợp trao tặng tủ sách cho trường học trên địa bàn xã, đồng thời phục vụ xe thư viện lưu động nhằm tạo không gian đọc sách cho người dân và học sinh địa phương.

Triển lãm diễn ra tại xã Trà Liên đến hết ngày 1/6/2026.