Không gian văn hóa đồng bào Co: Di sản sống giữa đại ngàn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 29/5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà Liên và Thư viện Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Co - Di sản sống giữa đại ngàn”.
Không gian văn hóa đồng bào Co: Di sản sống giữa đại ngàn

Trưng bày nhằm giới thiệu, lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Co, một trong những dân tộc thiểu số cư trú lâu đời tại khu vực miền núi phía Nam - Tây Nam thành phố Đà Nẵng và phía Tây Bắc tỉnh Quảng Ngãi.

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Trần Văn Đức cho biết, hoạt động trưng bày không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành bảo tàng mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Việc đưa hoạt động trưng bày về cơ sở giúp bảo tàng đến gần hơn với công chúng, để di sản không chỉ hiện diện trong không gian triển lãm mà thực sự sống trong đời sống cộng đồng.

Trưng bày giới thiệu hơn 70 tư liệu hình ảnh và 20 hiện vật qua 4 phần gồm: “Cội nguồn và bản sắc”, “Di sản giữa đại ngàn”, “Di sản - Dòng chảy tiếp nối” và “Lan tỏa tri thức”. Nội dung các phần nhằm tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, các giá trị văn hóa tinh thần, lễ hội truyền thống, nghệ thuật cồng chiêng, múa Cà đáo cùng nhiều tri thức bản địa đặc sắc của đồng bào Co.

Bên cạnh hoạt động tham quan, công chúng còn được trải nghiệm các hoạt động tương tác như thưởng thức biểu diễn đấu chiêng, múa Cà đáo; thực hành đánh cồng chiêng, đan lát thủ công; khám phá ẩm thực và nông sản đặc trưng vùng cao...

Dịp này, Thư viện Đà Nẵng phối hợp trao tặng tủ sách cho trường học trên địa bàn xã, đồng thời phục vụ xe thư viện lưu động nhằm tạo không gian đọc sách cho người dân và học sinh địa phương.

Triển lãm diễn ra tại xã Trà Liên đến hết ngày 1/6/2026.

PV
Dòng bào Co di sản văn hoá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.
Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola
Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
Ban hành Kiến trúc nền tảng hợp đồng lao động điện tử
Ban hành Kiến trúc nền tảng hợp đồng lao động điện tử
(Ngày Nay) - Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử được xây dựng theo Kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng, với 5 lớp chính. Đồng thời, Nền tảng tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội bộ của cơ quan này.
Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều nghiên cứu, tham luận có giá trị tại Hội thảo Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội.
Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Ảnh minh họa
World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao
(Ngày Nay) -Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.