Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola

(Ngày Nay) - Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.

Tính đến ngày 26/5, giới chức y tế CHDC Congo ghi nhận 125 ca Ebola được xác nhận, 17 ca tử vong và hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Điều đáng lo ngại hơn là dịch bệnh đang lan rộng ra nhiều tỉnh và khu y tế tại vùng Đông Bắc - một khu vực vốn đã chịu tổn thương nặng nề bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém. Đây là những điều kiện lý tưởng để virus Ebola lây lan nhanh và khó kiểm soát.

Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới CHDC Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Lô hàng xuất phát từ trung tâm hậu cần toàn cầu của UNICEF tại Copenhagen, bao gồm đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, thuốc men, bộ vệ sinh và các vật tư y tế thiết yếu nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Số hàng này dự kiến hỗ trợ gần 100.000 người tại các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Song song với việc vận chuyển hàng viện trợ, UNICEF đã phân bổ hơn 6,5 triệu USD từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các đối tác nhân đạo trong nhiều lĩnh vực, từ phòng chống lây nhiễm, bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, đến truyền thông cộng đồng và hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng. Đại diện UNICEF tại CHDC Congo, ông John Agbor, cảnh báo đây là "cuộc đua với thời gian" và nhấn mạnh rằng lô hàng cứu trợ mới có ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ lực lượng y tế tuyến đầu cũng như hỗ trợ trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng.

Ở cấp độ cộng đồng, nhân viên y tế đang phối hợp với lãnh đạo địa phương, các tổ chức tôn giáo, hội phụ nữ và thanh niên để nâng cao nhận thức, khuyến khích phát hiện sớm và thúc đẩy các biện pháp an toàn - một chiến lược được đánh giá là then chốt trong kiểm soát dịch Ebola.

Về phía EU và WHO, hai bên đã mở rộng hợp tác để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp không chỉ tại CHDC Congo mà còn tại Uganda - nước láng giềng cũng đã xuất hiện các ca Ebola đáng lo ngại. EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. Cao ủy châu Âu Hadja Lahbib khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay đòi hỏi hành động quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết. WHO cũng nhấn mạnh một thực tế không thể phủ nhận: virus không dừng lại ở biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế cũng phải được tăng cường tương ứng.