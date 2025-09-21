Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, đây là những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, an toàn hơn; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi cây cầu không chỉ mang giá trị kết nối, mà còn là khởi đầu cho sự phát triển mới của địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự tri ân trước sự quan tâm của Cục An ninh chính trị nội bộ cùng đơn vị tài trợ đã đồng hành xây dựng công trình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Sơn đề nghị, chính quyền địa phương chú trọng giữ gìn công trình sạch đẹp, an toàn. Người dân địa phương chung tay bảo vệ, khai thác hợp lý, góp thêm động lực phát triển. Các sở, ngành cần gắn kết công trình với quy hoạch giao thông, thương mại – dịch vụ, du lịch. Doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tận dụng lợi thế hạ tầng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp, đưa công trình thành điểm nhấn, niềm tự hào quê hương.

Thông qua sự vận động của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), 4 cây cầu được xây dựng gồm: Cầu Giồng Tre Quạ (xã Tân Hào), Cầu liên xã Hưng Nhượng – Tân Hào, Cầu liên ấp 8-9 xã Hưng Nhượng (cầu Bia Sài Gòn) và Cầu Đình xã Hưng Nhượng. Các cây cầu có tổng chiều dài hơn 228 mét, chiều rộng 4m, tải trọng 10 tấn được thiết kế bê tông cốt thép vĩnh cửu. Tổng vốn đầu tư 4 cây cầu hơn 13,7 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng và nhân dân địa phương hiến đất, cây trồng, hoa màu để xây dựng công trình…

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào.

PV
Bộ Công an cầu giao thông Vinh Long

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
(Ngày Nay) - Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
(Ngày Nay) - Ngày 21/9, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.
Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025
Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025
(Ngày Nay) - Khán phòng Live Arena sức chứa 11.000 người đã như bùng nổ khi âm nhạc hào hùng đan xen những nét dân ca của bài hát Phù Đổng Thiên Vương vang lên. Ca sĩ Đức Phúc đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu Intervision, trong lần đầu tiên cuộc thi quốc tế này trở lại sau 30 năm và giành giải nhất xứng đáng, với số điểm bỏ xa người thứ hai, trong một đêm tranh tài với 22 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới.
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
Hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”
Hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”
(Ngày Nay) - Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Đền Trần Thương, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Chương trình dự kiến diễn ra tối 9/10 (tức ngày 18/8 năm Ất Tỵ), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.