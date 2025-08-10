Bộ Thương mại Mỹ "bật đèn xanh" để Nvidia bán chip H20 sang Trung Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hiện chưa rõ có bao nhiêu giấy phép đã được cấp, Nvidia được phép xuất khẩu H20 đến những công ty nào và giá trị của các đơn hàng được phép là bao nhiêu.
Bộ Thương mại Mỹ "bật đèn xanh" để Nvidia bán chip H20 sang Trung Quốc

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép cho Nvidia để xuất khẩu chip H20 của hãng sang Trung Quốc, gỡ bỏ một rào cản lớn đối với khả năng tiếp cận một thị trường then chốt của công ty đầu ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) này.

Người phát ngôn của Nvidia từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được đề nghị bình luận.

Nvidia hồi tháng Bảy vừa qua cho biết họ đang nộp đơn lên Chính phủ Mỹ để tiếp tục bán bộ vi xử lý đồ họa (GPU) H20 cho Trung Quốc và đã được đảm bảo sẽ sớm nhận được giấy phép.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu giấy phép đã được cấp, Nvidia được phép xuất khẩu H20 đến những công ty nào và giá trị của các đơn hàng được phép là bao nhiêu. Tuy nhiên, việc xuất khẩu các chip AI tiên tiến khác của Nvidia sang Trung Quốc vẫn bị hạn chế.

Giám đốc Điều hành (CEO) của Nvidia, ông Jensen Huang từng cảnh báo rằng vị thế dẫn đầu của công ty có thể bị lung lay nếu không thể tiếp tục bán hàng tại Trung Quốc, nơi các nhà phát triển đang sử dụng các chip do Huawei Technologies sản xuất trong nước.

Tháng trước, Mỹ đã đảo ngược lệnh cấm ban hành hồi tháng 4/2025 đối với việc bán chip H20 cho Trung Quốc.

Nvidia đã thiết kế riêng H20 cho thị trường này để tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI - được ban hành từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, hồi tháng 4/2025, Nvidia tiết lộ rằng họ dự kiến sẽ chịu thiệt hại 5,5 tỷ USD liên quan đến các biện pháp hạn chế.

Sang tháng 5/2025, Nvidia cho biết khoản tổn thất thực tế trong quý 1 năm 2025 đã ít hơn 1 tỷ USD so với dự kiến vì công ty có thể tái sử dụng một số vật liệu. Trong quý 1 năm 2025, Nvidia cho biết chip H20 đã mang về 4,6 tỷ USD doanh thu và Trung Quốc chiếm 12,5% tổng doanh thu trong kỳ.

Chính sách trên của Washington đã hạn chế các công ty Mỹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu bùng nổ từ Trung Quốc, một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới. Thị trường tỷ dân này vẫn là một nguồn doanh thu quan trọng cho các nhà sản xuất chip Mỹ.

PV
Mỹ Nvidia chip Trung Quốc công nghệ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
Những khu đất có vị trí đẹp và hạ tầng tốt nên được ưu tiên phát triển các công trình thương mại - dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bất động sản trên đất thương mại dịch vụ
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.