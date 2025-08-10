Bộ Thương mại Mỹ "bật đèn xanh" để Nvidia bán chip H20 sang Trung Quốc

(Ngày Nay) - Hiện chưa rõ có bao nhiêu giấy phép đã được cấp, Nvidia được phép xuất khẩu H20 đến những công ty nào và giá trị của các đơn hàng được phép là bao nhiêu.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép cho Nvidia để xuất khẩu chip H20 của hãng sang Trung Quốc, gỡ bỏ một rào cản lớn đối với khả năng tiếp cận một thị trường then chốt của công ty đầu ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) này.

Người phát ngôn của Nvidia từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được đề nghị bình luận.

Nvidia hồi tháng Bảy vừa qua cho biết họ đang nộp đơn lên Chính phủ Mỹ để tiếp tục bán bộ vi xử lý đồ họa (GPU) H20 cho Trung Quốc và đã được đảm bảo sẽ sớm nhận được giấy phép.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu giấy phép đã được cấp, Nvidia được phép xuất khẩu H20 đến những công ty nào và giá trị của các đơn hàng được phép là bao nhiêu. Tuy nhiên, việc xuất khẩu các chip AI tiên tiến khác của Nvidia sang Trung Quốc vẫn bị hạn chế.

Giám đốc Điều hành (CEO) của Nvidia, ông Jensen Huang từng cảnh báo rằng vị thế dẫn đầu của công ty có thể bị lung lay nếu không thể tiếp tục bán hàng tại Trung Quốc, nơi các nhà phát triển đang sử dụng các chip do Huawei Technologies sản xuất trong nước.

Tháng trước, Mỹ đã đảo ngược lệnh cấm ban hành hồi tháng 4/2025 đối với việc bán chip H20 cho Trung Quốc.

Nvidia đã thiết kế riêng H20 cho thị trường này để tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI - được ban hành từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, hồi tháng 4/2025, Nvidia tiết lộ rằng họ dự kiến sẽ chịu thiệt hại 5,5 tỷ USD liên quan đến các biện pháp hạn chế.

Sang tháng 5/2025, Nvidia cho biết khoản tổn thất thực tế trong quý 1 năm 2025 đã ít hơn 1 tỷ USD so với dự kiến vì công ty có thể tái sử dụng một số vật liệu. Trong quý 1 năm 2025, Nvidia cho biết chip H20 đã mang về 4,6 tỷ USD doanh thu và Trung Quốc chiếm 12,5% tổng doanh thu trong kỳ.

Chính sách trên của Washington đã hạn chế các công ty Mỹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu bùng nổ từ Trung Quốc, một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới. Thị trường tỷ dân này vẫn là một nguồn doanh thu quan trọng cho các nhà sản xuất chip Mỹ.