Nhóm kỹ sư Việt tiếp tục "về nhất" cuộc thi Global AI Challenge tại Hong Kong

(Ngày Nay) - Nhóm kỹ sư Việt Nam giành giải nhất cuộc thi Trí tuệ Nhân tạo về xây dựng và kỹ thuật được tổ chức tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Nhóm ba kỹ sư Việt Nam đã giành giải nhất cuộc thi Trí tuệ Nhân tạo (AI) về xây dựng và kỹ thuật (The Global AI Challenge for Building E&M Facilities) được tổ chức tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Lễ trao giải đã diễn ra tại Công viên Khoa học Hong Kong vào ngày 8/8.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 200 đội đến từ 26 quốc gia và khu vực, diễn ra từ tháng Sáu đến tháng Tám, theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Cuộc thi có hai nội dung gồm “Phát triển mô hình AI tổng quát để dự đoán nhu cầu làm mát cho nhiều tòa nhà” và “Đề xuất giải pháp sáng tạo trong ngành xây dựng và kỹ thuật.”

Đây sẽ là nền tảng cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, chuyên gia AI, các công ty khởi nghiệp và chuyên gia trong ngành trao đổi ý tưởng và giới thiệu cách thức công nghệ AI tiên tiến có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng và kỹ thuật.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, anh Nguyễn Hoàng Vũ, kỹ sư AI kiêm CEO của công ty startup AIZ cho biết theo thông tin từ Ban Tổ chức cuộc thi, các tòa nhà là nhóm tiêu thụ năng lượng lớn nhất trên toàn cầu, chiếm hơn 40% tổng mức sử dụng năng lượng.

Tại Hong Kong, riêng hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) trong các tòa nhà đã tiêu tốn khoảng 12,3 tỷ HKD (hơn 1,5 tỷ USD) tiền điện mỗi năm.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang mở ra những cơ hội chưa từng có để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực này, chỉ cần AI giúp giảm 10% lượng điện tiêu thụ thì sẽ giúp công ty tiết kiệm được hơn 1 tỷ HKD.

Chính vì vậy, đề bài của cuộc thi hướng là tới việc xây dựng các mô hình AI có khả năng dự đoán tải làm mát của tòa nhà, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và dễ dàng triển khai ở nhiều loại công trình khác nhau.

Trước yêu cầu đó, nhóm của các bạn đã tập trung hướng tiếp cận có thể triển khai linh hoạt trên nhiều loại thiết bị, kể cả những thiết bị có giới hạn về tài nguyên tính toán mà vẫn đáp ứng được chất lượng.

Kỹ sư Lương Đức Long thuộc tập đoàn Viettel chia sẻ để có thể giải quyết bài toán xây dựng mô hình hỗ trợ dự đoán công suất làm mát của các tòa nhà, nhóm đã thử nghiệm trên nhiều mô hình khác nhau từ đó lựa chọn mô hình tốt nhất có thể làm được cho bài toán này.

Kỹ sư Long cũng chia sẻ tham gia cuộc thi là cơ hội để cả nhóm có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức và cách giải quyết bài toán từ các bạn ở nhiều quốc gia.

Ngoài ra, kỹ sư Long cũng hy vọng có thể áp dụng được bài toán này cho Việt Nam nhằm giúp giảm thiểu năng lượng tiêu thụ rất lớn trong các tòa nhà.

Kỹ sư Đặng Quang Minh thuộc công ty VCCorp cho biết bên cạnh việc lựa chọn mô hình phù hợp, cái khó của cuộc thi đó chính là các tập dữ liệu này được cung cấp bị hạn chế bởi tình trạng thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu sai do vấn đề của cảm biến tòa nhà hoặc hạn chế do tòa nhà mới.

Vì thế, nhóm cũng đã dành phần lớn thời gian của cuộc thi vào việc xử lý và phân tích dữ liệu thô của các tòa nhà được Ban Tổ chức cung cấp. Chính điều này đã đóng góp lớn vào kết quả cuối cùng của toàn đội.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Bernadette Linn, Cục trưởng Cục Phát triển Hong Kong cho biết Hong Kong có cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới và mối liên kết chặt chẽ với các thành phố trong Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, rất phù hợp để trở thành nơi thử nghiệm các giải pháp tiên tiến.

Chính quyền Hong Kong cũng đang thúc đẩy số hóa các dự án công trình công cộng và ứng dụng AI trong ngành xây dựng, tận dụng công nghệ AI và nền tảng kỹ thuật số tích hợp và đang xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu quan trọng từ các dự án công trình công cộng.

Những năm gần đây, AI đã thúc đẩy sự phát triển đáng kể trong các lĩnh vực như năng lượng, xây dựng và công nghệ đổi mới, tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác và hiệu quả.

Cuộc thi này không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI của Hong Kong mà còn đặt nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ làm chủ các ứng dụng AI.

Ngành xây dựng của Hong Kong hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng hướng tới phát triển thông minh, xanh và bền vững.

Cuộc thi không chỉ cung cấp sân chơi quốc tế cho trao đổi kỹ thuật và phát triển nhân tài, mà còn thúc đẩy đổi mới hợp tác liên ngành, cung cấp ví dụ thực tế quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi thông minh của ngành xây dựng và tạo động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của ngành.

Cuộc thi do Cục Dịch vụ Điện và Cơ khí Hong Kong và Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Quảng Đông (Trung Quốc) đồng tổ chức, với sự tài trợ của các công ty công nghệ như Huawei, Alibaba, Siemen, thu hút các kỹ sư và sinh viên đến từ Singapore, Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam…

Cuộc thi lần thứ nhất diễn ra vào năm 2022 theo hình thức trực tuyến và nhóm các kỹ sư Việt Nam nói trên cũng giành giải nhất.