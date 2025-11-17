Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Nhà giáo cần làm sao xứng đáng với sự tôn vinh (Ngày Nay) - Khẳng định nhà giáo được Đảng, Nhà nước quan tâm, đãi ngộ, xã hội vinh tôn vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo cần xứng đáng với sự đãi ngộ, tôn vinh đó.

Dính nhiều vi phạm, Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng (Ngày Nay) - Tổng số tiền Công ty CP Chứng khoán LPBank bị phạt lên đến hơn 887 triệu đồng do xảy ra nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Cách Mỹ bảo vệ không phận: Tạo lá chắn đa tầng gần như không thể xuyên thủng (Ngày Nay) - Mỹ sở hữu hệ thống phòng không toàn diện nhất thế giới với mạng lưới radar, chiến đấu cơ và tên lửa đa tầng. Từ NORAD đến Patriot, mọi mối đe dọa đều bị theo dõi và ngăn chặn tức thì.

Hà Nội: Tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trong các tuần tới (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 7-14/11), toàn thành phố ghi nhận 432 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 90 phường, xã...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2025).

Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới, Bắc Bộ đón không khí lạnh (Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 17/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong khi đó khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có nguy cơ xuất hiện 1 đợt lũ mới.

Ukraine trụ vững hay suy sụp? (Ngày Nay) - Trong mùa đông thứ 4 của xung đột, Ukraine đang bị đe dọa bởi khủng hoảng tiền mặt, mất lợi thế chiến thuật và tấn công năng lượng từ Nga.

Ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ gây ung thư đại trực tràng (Ngày Nay) - Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng sớm, đặc biệt ở người trẻ tuổi, cần hạn chế tối đa.

Làn sóng người Ukraine đổ vào EU tăng vọt (Ngày Nay) - Quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine ở EU tăng mạnh, hơn 4,3 triệu người được hưởng quyền lợi, tạo ra điểm nóng chính trị tại Đức, Ba Lan và Séc.