Bộ trưởng Công an tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Đồi 82-Tân Biên

(Ngày Nay) - Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ trong đó có lực lượng An ninh miền Nam và các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (7/1960 - 7/2025), ngày 22/7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, cùng các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82-Tân Biên, tổ chức Chương trình gặp mặt nhân Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82-Tân Biên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; dâng hương, dâng hoa, thắp hương trên phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam - nơi yên nghỉ của gần 600 liệt sỹ Công an nhân dân.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bia chiến thắng, Nhà Bảo tàng Công an nhân dân, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng và Tượng đài An ninh vũ trang; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, các đại biểu đã ôn lại chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh miền Nam, là lực lượng quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ trong đó có lực lượng An ninh miền Nam và các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những công lao, đóng góp vào sự hy sinh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, mãi mãi là niềm tự hào, tô thắm thêm trang sử hào hùng, oanh liệt của lực lượng Công an nhân dân.

Tổ quốc, đất nước, nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an sẽ mãi mãi ghi lòng, tạc dạ, đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân “gương mẫu, đi đầu” thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là trong thực hiện “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Đảng; chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định Tây Ninh vô cùng tự hào là nơi đóng quân của Trung ương Cục miền Nam, là “cái nôi” của cách mạng miền Nam.

Trong suốt những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bộ Công an, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ, đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ cán bộ, bảo vệ phong trào cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, hào hùng của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn, không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an và lực lượng An ninh miền Nam nói riêng.

Kế thừa thành tựu cách mạng đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều “điểm sáng” trên hầu hết các lĩnh vực; đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,63% (đứng thứ 7 cả nước); thu ngân sách ước đạt 29.600 tỷ đồng, đạt 80% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư liên tục tăng cao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nhất là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai chủ động, nghiêm túc, bài bản, khẩn trương.

Thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh - nhất là lực lượng An ninh - thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.