Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok

Thời gian qua, chatbot Grok đã gây ra nhiều tranh cãi. Mô hình này có khả năng tạo ra những bài đăng với nội dung xúc phạm. Đầu năm nay, Grok cũng tạo ra hàng nghìn hình ảnh deepfake khiêu dâm, khiến tạp chí The Nation chỉ trích mạnh mẽ. Sau đó, Liên minh châu Âu đã khởi động một cuộc điều tra sâu rộng về Grok liên quan đến các hình ảnh deepfake này. Mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter thông báo đang tiến hành hành động pháp lý chống lại chatbot Grok vì hành vi phỉ báng. Trước đó, vào ngày 10/3, một người về hưu người Thụy Sĩ đã yêu cầu Grok “chế giễu” bà Keller-Sutter bằng những từ ngữ tục tĩu và khiêu dâm. Sau đó, ông đã chia sẻ bài đăng do AI này tạo ra trên mạng xã hội X, bài đăng này hiện đã bị xóa.

Hành động pháp lý của bà Keller-Sutter nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ dư luận Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn truyền thông, bà Simone Eymann thuộc tổ chức Public Discourse Foundation cho rằng phụ nữ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi lạm dụng trực tuyến. Bà chia sẻ: “Nạn nhân của các vụ việc liên quan đến lạm dụng kỹ thuật số đôi khi phải né tránh cộng đồng, điều này rõ ràng có những tác động đến cuộc sống của chúng ta. Khi những người nổi tiếng lên tiếng thay vì im lặng, họ gửi đi một tín hiệu quan trọng rằng lạm dụng kỹ thuật số cần được xem xét nghiêm túc. Thông qua đơn khiếu nại của mình, Bộ trưởng Keller-Sutter đang gửi đi một thông điệp rõ ràng chống lại hành vi lạm dụng trên mạng”.

Cùng ngày, Văn phòng công tố bang Bern xác nhận đã mở cuộc điều tra. Còn theo tờ NZZ am Sonntag, hành động pháp lý của Bộ trưởng Keller-Sutter cũng sẽ có tác động tới dư luận trong nước. Người phát ngôn của bà cho biết đơn kiện được đệ trình chống lại những người không rõ danh tính và văn phòng công tố sẽ quyết định có truy tố người về hưu đã chia sẻ bài đăng trên X đó hay những người khác hay không. Trong khi đó, chính quyền Thụy Sĩ cũng có thể xác định trách nhiệm của công ty điều hành Grok.

Đại diện của chatbot này ở Thụy Sĩ là X Switzerland GmbH cho đến nay vẫn chưa bình luận.

Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin
(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
(Ngày Nay) - Theo tờ Nature, bằng cách phân tích hơn một triệu tế bào não, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những khác biệt trên diện rộng về mô hình hoạt động gen giữa não bộ nam và nữ. Phát hiện đột phá này có thể giúp giải đáp lý do tại sao rủi ro mắc một số bệnh lý về não - chẳng hạn như tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer - lại khác nhau giữa hai giới.