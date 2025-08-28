(Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80, tới thăm các tổ y tế thường trực cấp cứu để kiểm tra về trang thiết bị, đội ngũ, sự chuẩn bị cho các tình huống y tế...

Ngày 27/8, trước thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt, 3 Đoàn kiểm tra công tác y tế của Bộ Y tế do Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS. Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Hà Nội.

Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 của Trung tâm Cấp cứu 115, TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và TS. Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra hệ thống điều hành của Trung tâm và cùng thường trực với các nhân viên Trung tâm Điều hành Cấp cứu 115 .

TS. Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm đã thiết lập 1 phòng chỉ huy bao gồm lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Cục Quân Y, Sở Y tế trực, có 2 line điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, chỉ huy, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành hệ thống bộ đảm chỉ huy và một phòng tiếp nhận xử lý thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có hệ thống điện thoại analog dự phòng. Tại đây tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp. Tại Trung tâm cũng có 5 xe cấp cứu và 10 xe được bố trí tại các tổ y tế, sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu.

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế cũng đã đi kiểm tra 4 tổ y tế thường trực cấp cứu của trạm y tế phường Cửa Nam, trạm y tế Hai Bà Trưng phục vụ tại khu vực Nhà hát lớn, phố Tràng Tiền, Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện và thuốc cấp cứu. Đoàn cũng đề nghị, các tổ y tế bổ sung thêm chăn ấm đề phòng người dân bị cảm lạnh, tấm ga che chắn cơ thể, đồng thời giúp đảm bảo riêng tư cho người dân cấp cứu, chuẩn bị các chai đường phục vụ cho người hạ đường huyết…

Đoàn đã vào kiểm tra và động viên các tổ y tế của Học viện An ninh, Bệnh viện Công an TP Hà Nội của Cục Y tế, Bộ Công an và tổ y tế của Viện Y học Phòng không - Không quân tại khu vực đường Kim Mã và khu vực Liễu Giai, sân vận động Quần Ngựa; kiểm tra các tổ y tế phục vụ các đại biểu cấp cao, đại biểu khách mời… tại khu vực Quảng trường Ba Đình; kiểm tra sự sẵn sàng của tổ y tế Cục Quân Y, Bệnh viện Quân y 103 ở đường Hùng Vương…

Ngay trong thời điểm kiểm tra, Đoàn cũng ghi nhận một trường hợp bị choáng ngất do hạ đường huyết đã được tổ y tế tại khu vực Liễu Giai - Đào Tấn cấp cứu, truyền dịch và thở oxy kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân tham gia cổ vũ Đoàn diễu binh, diễu hành lễ sơ duyệt.

TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng khuyến cáo người dân khi tham gia vào sự kiện có quy mô lớn như sự kiện A80 cần phải có ý thức, trách nhiệm với chính bản thân mình, và đối với cộng đồng. “Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế khi cần thiết”, Cục trưởng Hà Anh Đức khuyến cáo.

Đối với những người cao tuổi, có bệnh nền nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều. Với những người có đủ sức khoẻ đi ra đường, nên cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Đặc biệt, khi người dân cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khoẻ cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khoẻ trong mọi tình huống.