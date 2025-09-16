Boehringer Ingelheim triển khai chương trình hợp tác tiêm chủng độc quyền vắc-xin Recombitek

(Ngày Nay) -Boehringer Ingelheim, một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người và thú y, đã thành công triển khai chương trình hợp tác tiêm chủng độc quyền vắc-xin Recombitek dành cho chó tại 53 phòng khám và bệnh viện thú y trên toàn quốc.

Chương trình hướng đến việc tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp tiêm chủng an toàn và hiệu quả cho thú cưng, đồng thời hỗ trợ đội ngũ bác sĩ thú y trong việc chuẩn hóa quy trình tiêm phòng theo hướng khoa học và thực tiễn. Đây cũng là một phần trong nỗ lực dài hạn của Boehringer Ingelheim nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vật nuôi tại Việt Nam.

Vắc-xin toàn diện giúp bảo vệ chó cưng khỏi 7 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Recombitek® C6/CV là vắc-xin đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ tái tổ hợp trong thành phần phòng bệnh Carré (Canine distemper) – một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và dễ lây lan nhất ở chó.

Sản phẩm giúp phòng ngừa 7 bệnh truyền nhiễm phổ biến ở chó, bao gồm: bệnh Carré (Canine distemper), Parvovirus, viêm gan truyền nhiễm, phó cúm, viêm ruột do Coronavirus, và hai chủng Leptospira thường gặp. Công nghệ tái tổ hợp trong thành phần Carré cho phép kích hoạt miễn dịch hiệu quả mà không sử dụng tá dược – yếu tố thường liên quan đến phản ứng phụ sau tiêm.

Recombitek® C6/CV là một trong những lựa chọn tối ưu cho cả chó con trong giai đoạn tiêm phòng đầu đời lẫn chó trưởng thành tiêm nhắc lại hằng năm. Nhờ tích hợp 7 thành phần phòng bệnh trong một mũi tiêm duy nhất, vắc-xin giúp giảm số lần tiêm, tiết kiệm thời gian cho chủ nuôi và bác sĩ thú y, đồng thời mang lại lớp bảo vệ toàn diện và lâu dài.

Những bệnh lý mà vắc-xin này phòng ngừa đều có khả năng lây lan nhanh, gây biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy, Recombitek đóng vai trò nền tảng trong việc thiết lập miễn dịch bền vững từ sớm và duy trì sức khỏe ổn định cho thú cưng trong suốt vòng đời.

Theo khuyến nghị của Hội Thú y Thú nhỏ Thế giới (WSAVA), vắc-xin đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe vật nuôi và cộng đồng, là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Hỗ trợ chuyên môn và nâng cao nhận thức cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Boehringer Ingelheim cũng giới thiệu Cẩm nang thú y “Hướng dẫn chuẩn về bảo quản vắc-xin và tiêm phòng an toàn trên chó”, nhằm cung cấp thông tin thực tiễn về quy trình vận chuyển, bảo quản và kỹ thuật tiêm phòng. Các hoạt động này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ thú y, đồng thời thúc đẩy nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiêm chủng trong phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi.

BSTY. Phạm Văn Hơn, Giám đốc Phòng khám thú y Pet Zone chia sẻ: “Chương trình tiêm chủng độc quyền với vắc-xin Recombitek không chỉ giúp thú cưng khỏe mạnh và an toàn hơn, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, nơi thú cưng được bảo vệ và chủ nuôi yên tâm đồng hành cùng người bạn bốn chân của mình. Với vai trò là bác sĩ thú y, tôi tin rằng đây là một bước tiến quan trọng trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm, góp phần nâng cao phúc lợi động vật và thể hiện trách nhiệm xã hội của tất cả chúng ta.”

Bà Võ Ngọc Thanh, Giám đốc Ngành hàng Thú cưng, Công ty Thuốc Thú Y Boehringer Ingelheim Việt Nam, cho biết: “Thông qua chương trình hợp tác tiêm chủng lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho bác sĩ thú y ở các phòng khám, bệnh viện thú y, và chủ nuôi giải pháp phòng bệnh hiệu quả và cập nhật các quy trình tiên tiến, dễ thực hiện, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thú cưng. Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của Boehringer Ingelheim trong việc không ngừng cải thiện sức khỏe vật nuôi và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.”