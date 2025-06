BTS tái hợp đầy đủ vào tháng 6 và kỷ niệm 12 năm debut

Lễ hội FESTA trở lại hoành tráng, mở rộng cả về quy mô lẫn trải nghiệm

Diễn ra vào tháng 6 hàng năm để kỷ niệm ngày ra mắt của BTS (13/6/2013), BTS FESTA thường kéo dài khoảng hai tuần. Năm 2023, sự kiện đánh dấu 10 năm hoạt động của nhóm đã thu hút hàng vạn fan tại công viên Yeouido Hangang, Seoul. Đến năm 2024, lễ hội được tổ chức tại Jamsil Arena và có buổi gặp mặt cùng thành viên Jin, người vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. BTS FESTA năm nay đã chính thức khởi động vào ngày 8/6 với chuỗi hoạt động đặc sắc cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Năm nay, BigHit Music, công ty con trực thuộc HYBE Labels và là đơn vị quản lý của BTS, cho biết quy mô và hình thức của BTS FESTA 2025 đã được mở rộng đáng kể so với các năm trước.

Theo thông báo đăng tải trên kênh mạng xã hội chính thức của BTS, sự kiện offline năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/6 tại trung tâm triển lãm KINTEX, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, hơn 20 gian triển lãm sẽ được bố trí trong hai hội trường lớn, mang đến một không gian trải nghiệm đa chiều cho người hâm mộ.

Điểm nhấn của khu vực triển lãm sẽ là ARMY Bomb Photo Spot, nơi trưng bày mô hình khổng lồ của lightstick chính thức của BTS, kết hợp với màn trình diễn ánh sáng đồng bộ sống động. Ngoài ra, các khu vực nổi bật khác bao gồm: Voice Zone: Nơi người hâm mộ có thể nghe những lời nhắn âm thanh từ các thành viên BTS; Trophy Zone: Trưng bày những thành tựu âm nhạc mà nhóm đã đạt được; BTS Locker: Triển lãm những vật dụng cá nhân của từng thành viên.

Người tham dự còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tương tác thú vị như: làm huy hiệu và túi thơm tại DIY Zone, tô màu bìa album tại Coloring Wall, thưởng thức playlist nhạc được chính BTS chọn lọc tại khu vực Spotify Playlist.

Song song với hoạt động trực tiếp, nội dung trực tuyến đặc biệt cũng sẽ được công bố trong khuôn khổ lễ hội. Từ ngày 8/6 đến ngày 13/6, BTS sẽ phát hành chuỗi nội dung kỹ thuật số, bao gồm sự xuất hiện của Jin và j-hope, hai thành viên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trong một thông cáo báo chí, BigHit Music chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn ARMY vì tình yêu và sự ủng hộ không ngừng mà các bạn dành cho BTS. Năm nay, chúng tôi đã mở rộng quy mô địa điểm, nội dung và công tác tổ chức. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mọi người ra về với những kỷ niệm đáng nhớ và ngập tràn niềm vui.”

BTS xuất ngũ và kỳ vọng tái hợp trên sân khấu

Tháng 6 này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với BTS, khi toàn bộ bảy thành viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc: RM và V sẽ xuất ngũ vào ngày 10/6; Jimin và Jung Kook xuất ngũ ngày 11/6; SUGA, hiện đang phục vụ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng, sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 21/6.

Để hòa nhịp cùng không khí lễ hội, j-hope sẽ tổ chức hai đêm concert encore solo mang tên “j-hope tour ‘Hope on the Stage’ Final”, diễn ra vào 13 và 14/6 tại Goyang Sports Complex. Do lúc đó 6/7 thành viên sẽ được xuất ngũ, nhiều người kỳ vọng nhóm sẽ tái hợp trên sân khấu, dù chỉ trong thời gian ngắn.

BTS chưa có hoạt động chung chính thức kể từ album tuyển tập “Proof” phát hành vào năm 2022. Buổi diễn gần nhất của nhóm với đầy đủ thành viên là concert “Yet to Come in Busan” vào tháng 10 cùng năm, tổ chức nhằm vận động đăng cai World Expo 2030.

Trong khi người hâm mộ khắp thế giới đang ngóng chờ màn tái xuất trọn vẹn của BTS, giới chuyên môn dự đoán album mới khó có thể ra mắt ngay lập tức, do cần thời gian để các thành viên thích nghi sau khi xuất ngũ và triển khai quá trình sản xuất âm nhạc.