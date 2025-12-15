Phim tài liệu “Chân Trời Rực Rỡ” của Hà Anh Tuấn: Cách kể mới mẻ về văn hóa và nguồn cội

(Ngày Nay) - Không chỉ ghi lại một live concert, “Chân Trời Rực Rỡ” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ về văn hóa và nguồn cội thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu. Bộ phim mở ra hành trình để khán giả soi chiếu lại tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị "căn tính Việt" trong mỗi con người.

Sau khi được giới thiệu tại Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam XV vào tháng 9 vừa qua, “Chân Trời Rực Rỡ” chính thức ra rạp từ ngày 12/12/2025. Bộ phim là dự án của ca sĩ Hà Anh Tuấn, được thực hiện cùng đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp STORII Original Documentary.

Tác phẩm ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện và những khoảnh khắc thăng hoa trong concert cùng tên của Hà Anh Tuấn, tổ chức tại Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình vào năm 2023. Tuy nhiên, “Chân Trời Rực Rỡ” không đơn thuần là một bộ phim lưu giữ những khoảnh khắc của nam ca sĩ trên sân khấu biểu diễn. Đạo diễn Lan Nguyên đã xây dựng bộ phim như một hành trình điện ảnh mang chiều sâu văn hóa.

Bộ phim giới thiệu di sản của Câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu, những câu chuyện lịch sử qua lời của người dân vùng cố đô và ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động của các gia đình trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Mạch phim được triển khai theo bốn chương: Hạt - Cây - Rừng - Cội, gợi mở hành trình từ hiện tại trở về cội nguồn. Xuyên suốt các chương là lời kể và âm nhạc của Hà Anh Tuấn, hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên và các giá trị di sản của Ninh Bình.

Nối tiếp những câu chuyện vùng cố đô là những câu chuyện thất lạc và tìm lại người thân gây xúc động của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” dần được hiện lên qua chương “Rừng”. Bộ phim đã ghi lại những cố gắng, sự vất vả của đội ngũ “Như chưa hề có cuộc chia ly” trong quá trình thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, trong một cảnh quay của bộ phim, chị Nguyễn Phạm Thu Uyên - MC của chương trình đã chia sẻ thêm về mối lương duyên với ca sĩ Hà Anh Tuấn: “Khoảng năm 2019 hoặc 2020, mình đã phải thừa nhận với Vietnamnet rằng bọn mình không còn khả năng nữa, không thể tiếp tục được nữa. Đấy là lúc bọn mình rất kiệt quệ rồi, chuẩn bị đóng cửa rồi. Thì tự dưng có một cái tin là Hà Anh Tuấn và những người bạn sẽ ủng hộ. Mình hoàn toàn bị sốc luôn… Đấy cũng là lần đầu tiên mình thật sự biết là bạn ấy, suốt ngần ấy năm, vẫn âm thầm theo dõi.”. Những thước phim đoàn tụ xuất hiện trong bộ phim như một lời kêu gọi, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của một chương trình mang sứ mệnh đặc biệt.

Thông qua cách kể giàu tính biểu tượng, “Chân Trời Rực Rỡ” dẫn dắt khán giả đi qua những suy ngẫm về tình yêu nước, quê hương và “căn tính Việt”. Âm nhạc và hình ảnh trong phim không chỉ đóng vai trò minh họa, mà trở thành phương tiện kết nối con người với ký ức, bản sắc và những giá trị văn hóa bền vững.

Sự lan tỏa của bộ phim góp phần đưa văn hóa Việt Nam và những câu chuyện nhân văn đến gần hơn với khán giả đại chúng. Chia sẻ với chúng tôi, bạn Kim Ngân, sinh viên năm Nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bày tỏ: “Mình cảm thấy rất bất ngờ và có phần tự hào khi nghệ sĩ mình yêu thích thực hiện một bộ phim về cội nguồn quê hương Việt Nam. Đặc biệt, khung cảnh tìm lại người thân trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã khiến mình thực sự xúc động và bật khóc.”.

Với “Chân Trời Rực Rỡ”, điện ảnh tài liệu không còn chỉ là phương tiện ghi chép mà trở thành không gian đối thoại về văn hóa. Bằng cách kể chậm rãi, giàu chất Việt và cảm xúc, bộ phim mở ra một hành trình trở về đầy lắng đọng, gợi mở câu trả lời cho những người khắc khoải đi tìm sự kết nối với nguồn cội.