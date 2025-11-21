C-SUV điện VinFast VF 7: Thiết kế “chất”, vận hành chắc, chi phí sử dụng khiến xe xăng khó cạnh tranh

(Ngày Nay) - Sở hữu động cơ có sức mạnh vượt xa phân khúc, cảm giác lái phấn khích, nội thất hoàn thiện cao cấp và chi phí vận hành “nhẹ tênh”, VinFast VF 7 đang trở thành lựa chọn đáng tiền bậc nhất cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc C-SUV phù hợp.

Trải nghiệm "vượt tầm giá" từ thiết kế đến vận hành

Sau khi cân nhắc và tính toán nhiều sự lựa chọn khi chuẩn bị mua xe, anh Lê Tuấn (Hà Nội) đến giờ đã thấy hoàn toàn hài lòng với quyết định chọn chiếc VF 7. "Vợ tôi thường say xe nhưng từ khi đổi sang VF 7, cô ấy không còn hiện tượng này. Xe yên tĩnh không có mùi xăng dầu", anhLê Tuấn chia sẻ đầy phấn khởi.

Trải nghiệm lái của VF 7 cũng là một điểm cộng lớn. Anh Nguyễn Khang Duy đánh giá chiếc xe cho cảm giác lái tốt, tăng tốc mượt mà. "Sau hơn 2 vạn km rong ruổi cùng VF 7 trên khắp nẻo đường, phải nói rằng đây là chiếc xe lái hay nhất phân khúc C-SUV, còn mạnh thì đương nhiên rồi", anh Duy nói thêm.

Với động cơ có công suất lên đến 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, ở phân khúc C-SUV, VF 7 không có đối thủ xứng tầm về hiệu năng. Cộng thêm kết cấu thân xe đầm chắc, mẫu xe này luôn nhận được những cái gật đầu hài lòng từ những người yêu thích cảm giác cầm lái. "Cảm giác cực kỳ đầm chắc. Tôi đánh giá cảm giác lái xe này phải ngang với một chiếc xe 7 chỗ ở phân khúc cao hơn", kênh 8X Review nhận xét.

Không chỉ vận hành ấn tượng, nhiều chủ xe VF 7 còn bị thuyết phục bởi ngoại hình vô cùng bắt mắt của chiếc C-SUV nhà VinFast. Được chắp bút bởi studio thiết kế hàng đầu thế giới, VF 7 gây chú ý nhờ đường nét hiện đại, thể thao. "Phần đuôi xe là điểm nhấn không thể bỏ qua. Đây quả thật là một trong những chiếc xe có phần thiết kế đuôi xe ấn tượng nhất, nổi bật nhất ở trong phân khúc crossover hạng C này", kênh 8X Review chia sẻ ấn tượng với VF 7.

Theo nhiều chủ xe, nội thất VF 7 được hoàn thiện tốt với các chi tiết bọc da cho cảm giác cao cấp, trong khi những chi tiết bằng nhựa tạo được sự thoải mái cho người dùng. Đặc biệt, hệ thống điều hòa của xe là một điểm cộng lớn. "Cả hôm nắng nóng 38–39 độ vẫn rất dễ chịu. Lạnh rất nhanh và sâu, tôi chỉ để mức gió 1 và nhiệt độ 24–25 độ mà đã cực kỳ mát rồi, kể cả khi ngoài trời nắng nóng gần 40 độ", kênh 8X Review cho biết.

Hàng ghế thứ hai của VinFast VF 7 cũng được đánh giá rất rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu kể cả trong những hành trình dài. Đáng chú ý, VF 7 được trang bị hệ thống lọc không khí, giúp không gian xe luôn thoáng đãng, trong lành.

Chi phí sử dụng "trong mơ"

Chi phí vận hành thấp kỷ lục và những ưu đãi hấp dẫn chính là "chìa khóa" giúp giải bài toán kinh tế cho người dùng VF 7. Anh Đỗ Hoàng, một nhân viên văn phòng, vừa "lên đời" VF 7 Plus, vẫn không khỏi tâm đắc về quyết định của mình.

Trước hết, về chi phí mua xe, riêng khoản này đã giúp anh lời số tiền không nhỏ so với xe xăng cùng phân khúc bởi những chính sách lợi đơn lợi kép của VinFast. Anh điểm danh một loạt ưu đãi được hưởng như: chương trình như "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3 (giảm 4%), hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện (50 triệu đồng), ưu đãi cho khách hàng đăng ký xe ở Hà Nội/TP.HCM (ưu đãi 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub); tặng 50 triệu đồng khi mua VF 7 Plus trong tháng 11, ưu đãi 2% khi mua xe qua website vinfastauto.com.

Khi cộng gộp các chính sách này, theo anh, tổng giá trị ưu đãi cho chiếc VF 7 Plus lên tới gần 200 triệu đồng. "Lời lớn thế này, không mua thì đợi lúc nào", anh Hoàng nói.

Bên cạnh các ưu đãi ban đầu, chi phí vận hành thấp chính là điểm "ăn tiền" của VF 7. Anh Hoàng tính toán, trước đây đi xe xăng, anh tốn 40 – 50 triệu đồng tiền xăng/năm. Với VF 7, nhờ chính sách miễn phí sạc tới giữa năm 2027, anh tiết kiệm được khoản tiền lớn trên.

Ngay cả chi phí bảo dưỡng cũng là một bất ngờ lớn. Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Nguyễn Khang Duy, một chủ xe VF 7 tại TP.HCM cho hay, tại mốc 12.000 km, anh chỉ tốn 800.000 đồng - con số khó tin với bất kỳ mẫu xe xăng nào. Tại những mốc tiếp theo, số tiền phải chi cũng chỉ dưới 1 triệu đồng.

Những trải nghiệm thực tế từ cộng đồng chủ xe cho thấy VF 7 không chỉ là chiếc xe đẹp và lái hay, mà còn là quyết định kinh tế sáng suốt trong dài hạn.