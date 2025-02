Cả nước có 7 tỉnh, thành phố đạt doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng dịp Tết

(Ngày Nay) - Theo thống kê Cục Du lịch Quốc gia, cả nước có 7 tỉnh, thành phố đạt doanh thu du lịch trên 1.000 tỷ đồng, tăng thêm 5 địa phương so với cùng kỳ năm trước.

KXếp theo thứ tự tại một số địa phương trọng điểm du lịch, dẫn đầu cả nước là TP Hồ Chí Minh ước đón 2,1 triệu lượt, tăng 16,7%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Hà Nội ước đón 1 triệu lượt khách, tăng 6%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng, tăng 7,85%.

Quảng Ninh ước đón 969.000 lượt khách; tăng 21%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.665 tỷ đồng, tăng 71%; Đà Nẵng ước đón 469.000 lượt khách, tăng 16,7%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4%; Kiên Giang ước đón 471.191 lượt khách, tăng 19,9%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.886 tỷ đồng, tăng 49,5%; Khánh Hòa ước đón 825.195 lượt khách, tăng 30,6%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 1.246 tỷ đồng, tăng 41,7%; Lào Cai ước đón 331.382 lượt khách, tăng 24,96%, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 33%.

Cục Du lịch quốc gia đánh giá, hoạt động du lịch trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025 diễn ra khá sôi động; tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến ổn định; các đơn vị dịch vụ du lịch tuân thủ việc niêm yết giá, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ, mang lại hình ảnh du lịch an toàn, xanh – sạch - đẹp tại các điểm du lịch.

Song, Cục Du lịch quốc gia cho rằng, chi phí vận chuyển (giá vé máy bay) tăng cao trong dịp Tết, tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2024. Các hãng hàng không phải thực hiện nhiều chuyến bay lệch đầu do nhu cầu di chuyển về quê đón Tết ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng cao.

Xu hướng lựa chọn tour du lịch quốc tế đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu… thay vì các điểm đến trong nước của du khách Việt tiếp tục tăng; chi tiêu của du khách nội địa bị hạn chế bởi khó khăn kinh tế nói chung và vẫn còn tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường cao tốc, quốc lộ dẫn đến các điểm du lịch.

Sau Tết, Cục Du lịch quốc gia sẽ trình phê duyệt và triển khai kế hoạch triển khai Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Chỉ thị 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; phối hợp chuẩn bị tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2025 và tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đức, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.