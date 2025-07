Các ca khúc mới của Em Xinh "Say Hi" truyền cảm hứng về lối sống tích cực

(Ngày Nay) - Tập 7 của Em Xinh "Say Hi" tại Live Stage 3 không chỉ là một sân khấu âm nhạc bùng nổ mà còn là nơi các ca khúc mang thông điệp sâu sắc, truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống tích cực và hành trình vượt qua khó khăn của các nữ nghệ sĩ.

Hành trình "phá kén" với "So Đậm"

Ca khúc "So Đậm" của đội trưởng Phương Ly cùng các thành viên Vũ Thảo My, Châu Bùi và Muộii là một tác phẩm EDM và house sôi động, mang thông điệp về sự kiên cường và tái sinh. Tiết mục được dàn dựng như hành trình từ chiếc kén đến hình ảnh "bướm chúa" quyền lực, biểu tượng cho người phụ nữ biến đau thương thành sức mạnh. Hình ảnh chiếc kén xé ra, hé lộ đôi cánh bướm rực rỡ, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng cầu vồng và khói mờ ảo, đã tạo nên một sân khấu đầy cảm xúc, khơi gợi tinh thần vươn lên mạnh mẽ.

Đặc biệt, câu chuyện về Em Xinh Vũ Thảo My, người vượt qua chấn thương nghiêm trọng (rách bán dây chằng) để trình diễn hết mình, là minh chứng cho sự kiên trì và đoàn kết. Phương Ly chia sẻ: “My muốn diễn cách cháy nhất, không để khán giả lăn tăn vì thương cô ấy”. Thông điệp của "So Đậm" không chỉ dừng ở âm nhạc mà còn lan tỏa tinh thần tích cực, khuyến khích khán giả đối mặt với thử thách để “hóa bướm” trong cuộc sống.

Tự tin "lột xác" với "Lời thật lòng khi say"

Đội Miu Lê với ca khúc "Lời thật lòng khi say" mang đến một màn trình diễn đậm chất ninja Nhật Bản, kết hợp âm nhạc afro và vũ đạo dứt khoát. Sân khấu được thiết kế đa tầng, từ hành lang hẹp đến sàn đấu rộng, tạo trải nghiệm thị giác độc đáo. Các thành viên như Juky San, Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn đã lột xác với những màn trình diễn táo bạo, từ múa cột đến xiếc đu dây trên không.

Juky San gây ấn tượng với diện mạo mới và vai trò sáng tác, trong khi Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn thể hiện sự mạnh mẽ qua các động tác mạo hiểm. Tiết mục không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc mà còn truyền tải thông điệp về sự tự tin và dám thay đổi, khuyến khích khán giả bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá tiềm năng bản thân. Vũ đạo ninja của bài hát được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trên TikTok, lan tỏa năng lượng tích cực đến giới trẻ.

"I’ll be there" – Lời động viên cho những trái tim kiên cường

Ca khúc "I’ll be there" của đội trưởng Orange cùng các thành viên Phương Mỹ Chi, Han Sara và Lamoon là một hành trình cảm xúc sâu sắc, kể về những khó khăn trên con đường theo đuổi đam mê. Thay vì chủ đề tình yêu đôi lứa, bài hát được chỉnh sửa để nói về tình yêu bản thân và nhân sinh. Sân khấu tái hiện câu chuyện của từng thành viên: từ nỗi cô đơn của Han Sara giữa “rừng” bình luận tiêu cực, đến hành trình tìm kiếm sự tự tin của Phương Mỹ Chi qua những cột mốc đáng nhớ.

Cao trào của tiết mục là khoảnh khắc các Em Xinh thay đổi trang phục từ đồng phục học sinh giản dị sang bộ đồ tím bùng nổ, tượng trưng cho sự giải phóng khỏi quá khứ và tự tin bước tiếp. MC Trấn Thành xúc động chia sẻ: “Vẻ đẹp tự tin là vẻ đẹp vĩnh cửu.” Ca khúc này đặc biệt phù hợp với học sinh vừa trải qua các kỳ thi quan trọng, mang đến thông điệp rằng mỗi nỗ lực đều có giá trị và bất kỳ ai cũng có thể chạm đến đỉnh cao của chính mình.

"Em không có ưa" – Tuyên ngôn tự tin và sáng tạo

Đội Tiên Tiên với ca khúc "Em không có ưa" mang đến một “bộ phim điện ảnh” thu nhỏ với concept từ văn phòng hiện đại đến hình tượng “gián điệp” quyến rũ. Sân khấu RnB kết hợp các động tác aerial silk mạo hiểm đã tạo nên một tiết mục mãn nhãn. Thông qua bài hát, Bảo Anh chia sẻ về hành trình vượt qua những hiểu lầm và áp lực, khẳng định giá trị bản thân. Tiên Tiên nhấn mạnh tinh thần đồng đội, một điều cô lần đầu cảm nhận rõ nét qua chương trình.

Tiết mục không chỉ thể hiện tài năng âm nhạc mà còn là lời động viên khán giả sống thật với cảm xúc, dám nói lên những gì mình muốn. “Hãy cứ nói ra điều mình thích, vì khi bạn cất lời, mọi người sẽ lắng nghe", Tiên Tiên nhắn nhủ.

Sứ mệnh truyền cảm hứng của Em Xinh "Say Hi"

Live Stage 3 của Em Xinh "Say Hi" không chỉ là một sân khấu giải trí mà còn là nơi các nghệ sĩ trẻ bộc lộ tài năng, dám thử thách giới hạn và chia sẻ những câu chuyện chân thật. Từ "So Đậm" với hành trình “phá kén” mạnh mẽ, "Lời thật lòng khi say", đến "I’ll be there" và "Em không có ưa" tôn vinh sự tự tin và giá trị bản thân, các ca khúc đã chạm đến trái tim khán giả.

Những thông điệp tích cực về vượt qua khó khăn, yêu thương bản thân và đoàn kết đã được các Em Xinh truyền tải một cách tinh tế qua âm nhạc, vũ đạo và câu chuyện cá nhân. Với sự đầu tư công phu từ âm nhạc đến dàn dựng sân khấu, Em Xinh "Say Hi" không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích khán giả sống tích cực, dám mơ ước và kiên trì trên hành trình của chính mình.