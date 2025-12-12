Các kiến trúc sư AI được vinh danh là "Nhân vật của Năm”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 11/12, tạp chí Time đã vinh danh những người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là "Nhân vật của Năm", ca ngợi khả năng của họ trong việc mở ra kỷ nguyên của những cỗ máy biết suy nghĩ bằng công nghệ mang tính đột phá.
Các kiến trúc sư AI được vinh danh là "Nhân vật của Năm”

Trong mục thư gửi độc giả, Tổng biên tập tạp chí Time, ông Sam Jacobs viết: "Nhân vật của Năm là một cách mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của thế giới vào những người đã định hình cuộc sống của chúng ta. Năm nay, không ai có tầm ảnh hưởng lớn hơn những cá nhân đã hình dung, thiết kế và xây dựng AI”.

Ông Jacobs mô tả các kiến trúc sư AI là những người "khiến nhân loại kinh ngạc và lo lắng" và "đang thay đổi hiện tại và vượt lên trên những điều có thể".

Ấn phẩm "Nhân vật của Năm" 2025 có bài viết trang bìa khám phá cách AI đã thay đổi thế giới trong năm qua, theo những cách mới và "đôi khi đáng sợ". Bài viết bao gồm các cuộc phỏng vấn với Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, với những chip bán dẫn đang thúc đẩy sự bùng nổ của AI, và các nhà đầu tư AI như Giám đốc điều hành SoftBank, ông Masayoshi Son.

Time là một trong nhiều hãng truyền thông đang hợp tác với các công ty AI để cấp phép nội dung và phát triển các công cụ mới. Tháng 6/2024, tạp chí này đã ký một thỏa thuận nội dung nhiều năm với OpenAI, cho phép nhà sản xuất ChatGPT truy cập vào kho lưu trữ tin tức của họ. Để trả lời các câu hỏi của người dùng, chatbot sẽ trích dẫn và liên kết trở lại nguồn trên Time.com.

Năm 2024, ông Donald Trump, khi đó là Tổng thống đắc cử Mỹ, đã được Time chọn là “Nhân vật của Năm”, lần thứ hai sau lần vinh danh năm 2016.

PV
Time Nhân vật của năm AI trí tuệ nhân tạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.
ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone
ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone
(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple, ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.