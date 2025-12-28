Tai nạn giao thông xảy ra khắp nước Đức do thời tiết băng giá

(Ngày Nay) - Ngày 27/12 ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông trên khắp nước Đức do thời tiết lạnh giá khiến mặt đường đóng băng, trơn trượt, đặc biệt là ở phía Bắc và phía Đông đất nước. Hiện tượng này thường được gọi là “băng đen” do mặt đường biến thành màu đen bóng vì bị đóng băng.
Tai nạn giao thông xảy ra khắp nước Đức do thời tiết băng giá

Sáng sớm đã xảy ra một vụ tai nạn trên đường cao tốc số 1 bị đóng băng ở bang Lower Saxony (Niedersachsen) ở phía Tây Bắc. Theo ghi nhận của Cảnh sát, năm người bị thương nhẹ khi 7 xe ô tô va chạm liên hoàn gần Wildeshausen thuộc quận Oldenburg.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát cho hay, tại quận Cloppenburg thuộc bang Lower Saxony, hai mẹ con đã gặp tai nạn lật xe khi xe vào khúc cua trơn trượt. Người mẹ 22 tuổi được điều trị tại bệnh viện vì bị thương nhẹ nhưng em bé tám tháng tuổi không bị thương.

Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát, kể từ tối 26/12, khoảng 120 vụ tai nạn giao thông đã được ghi nhận ở bang Brandenburg, sát cạnh Berlin, khiến 19 người bị thương. Trong hầu hết các trường hợp, xe ô tô bị mất kiểm soát do đường trơn trượt vì băng giá.

Ngoài ra, tại Potsdam, ngoại ô Berlin, xe buýt không hoạt động vào sáng 27/12 do nhiệt độ xuống mức âm.

Trong khi đó, ở nửa phía Đông của bang Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) ở phía Đông Bắc nước Đức, hàng chục vụ tai nạn trong đêm đã xảy ra do đường trơn trượt vì băng giá.

