Bão mạnh gây mất điện diện rộng và gián đoạn hàng không tại nhiều nước châu Âu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cơn bão mạnh Johannes quét qua Na Uy, Thủy Điển và Phần Lan trong ngày 27/12 đã gây ra sự cố hàng không, mất điện diện rộng và khiến 2 người thiệt mạng.
Bão mạnh gây mất điện diện rộng và gián đoạn hàng không tại nhiều nước châu Âu

Tại Phần Lan, một máy bay thương mại chở khoảng 150 hành khách đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Kittila ở vùng Lapland, trong điều kiện thời tiết mưa bão.

Theo thông báo của nhà điều hành sân bay Finavia, máy bay dừng lại trong lớp tuyết dày. May mắn không có ai bị thương.

Chuyến bay này xuất phát từ Geneva, Thụy Sĩ, nhưng hãng bay chưa được tiết lộ.

Trong một sự cố khác xảy ra cùng ngày, một máy bay nhỏ chở 10 người cũng trượt vào bãi tuyết tại Kittila, may mắn không có thương vong. Hoạt động cứu hộ và di dời các máy bay gặp sự cố đã khiến nhiều chuyến bay khác bị chậm trễ.

Bão cũng gây gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay Rovaniemi và Ivalo, hai địa điểm du lịch mùa Đông nổi tiếng ở Lapland, với một số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Hoạt động bay tại Ivalo và Kittila đã được nối lại vào buổi tối, trong khi Rovaniemi vẫn tạm ngừng. Finavia cho biết tình hình thời tiết, sức gió và khả năng tiếp tục khai thác sân bay đang được đánh giá liên tục phối hợp với kiểm soát không lưu.

Tại Thụy Điển, 2 người đã thiệt mạng khi bão Johannes quét qua. Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) đã phát cảnh báo gió lớn cho phần lớn khu vực phía Bắc nước này khi bão đổ bộ.

Hơn 40.000 hộ gia đình tại Thụy Điển và 120.000 hộ ở Phần Lan bị mất điện, trong đó khu vực phía Tây Phần Lan bị ảnh hưởng nặng nhất.

PV
bão Johannes châu Âu sự cố hàng không mất điện diện rộng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam - Lào thắt chặt hợp tác quản lý, phát triển biên giới
Việt Nam - Lào thắt chặt hợp tác quản lý, phát triển biên giới
(Ngày Nay) - Từ ngày 25 – 27/12, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam do ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn Lào là Thứ trưởng Ngoại giao Maythong Thammavongsa.
Hệ thống y tế Anh phụ thuộc rất lớn vào bác sĩ nước ngoài
Hệ thống y tế Anh phụ thuộc rất lớn vào bác sĩ nước ngoài
(Ngày Nay) - Hội đồng Y khoa Tổng quát (GMC) - cơ quan quản lý các bác sĩ hành nghề ở Anh - vừa công bố số liệu cho thấy số bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài hiện chiếm 42% lực lượng nhân viên y tế của Anh, cao hơn nhiều so với 15% ở Đức và 11% ở Pháp.
UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức
UAV gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đức
(Ngày Nay) - Giao thông hàng không một lần nữa lại bị gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) không xác định tại Hanover, thuộc bang Lower Saxony (Niedersachsen) ở miền Bắc nước Đức.
Đầu tư bất động sản Hoà Lạc hậu khởi công Metro số 5: Phân khúc nào dẫn sóng, lợi nhuận bền, thanh khoản cao?
Đầu tư bất động sản Hoà Lạc hậu khởi công Metro số 5: Phân khúc nào dẫn sóng, lợi nhuận bền, thanh khoản cao?
(Ngày Nay) - Nhà ở thực, bất động sản dòng tiền, giá trị kép, vừa để ở vừa sinh lời từ kinh doanh hoặc khai thác cho thuê, trong các khu đô thị mô hình TOD, tiện ích all in one sẽ là những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, ổn định, và bền vững cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.