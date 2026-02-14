Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương" (Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.

Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Nipah (Ngày Nay) - Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền từ động vật sang người, có thể lây từ người sang người; được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, và nằm trong danh sách ưu tiên của WHO.

Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện (Ngày Nay) - Sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng cương vị nguyên thủ khiến ông không có thời gian đối mặt với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, trong khi yêu cầu tòa án tạm hoãn các vụ kiện nhằm vào mình, ông lại chủ động nộp hàng loạt đơn kiện mới, đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ USD, làm dấy lên tranh luận pháp lý về tính nhất quán trong lập trường của ông.

Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ (Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.

NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn (Ngày Nay) - Mỹ thúc đẩy “NATO 3.0”, yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu và tự đảm nhận phòng thủ. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép, liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước bước ngoặt tái cân bằng quyền lực.

Tuân thủ quy định tham gia giao thông trên cao tốc khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết (Ngày Nay) - Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng phương tiện ra, vào trên một số tuyến cao tốc tăng mạnh. Đặc biệt, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong, trong 3 ngày (từ 9–11/2), số lượt phương tiện vào tuyến tăng 37.026 lượt, ra tuyến tăng 32.866 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương ký Quyết định số 10/QĐ-BCĐPKNDTW ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy định của Ban Bí thư về quản lý và sử dụng thẻ đảng viên (Ngày Nay) - Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ đảng viên (Quy định số 06-QĐ/TW).

Các nước châu Phi kêu gọi hành động vì tài nguyên nước (Ngày Nay) - Ngày 12/2, Kỳ họp thường kỳ lần thứ 48 của Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi (AU) đã bế mạc tại thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), với lời kêu gọi mạnh mẽ tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển bền vững và hành động tập thể để vượt qua các thách thức cấp bách của lục địa.