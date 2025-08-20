Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trong ngày 20/8

(Ngày Nay) - Từ chiều nay, 20/8, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thời gian công bố điểm chuẩn đến 17 giờ ngày 22/8.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 17 giờ chiều 20/8 sẽ kết thúc lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung. Sau thời điểm này, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Thời hạn cuối cùng để các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 17 giờ ngày 22/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học trước ngày 30/8.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mùa tuyển sinh năm nay có hơn 849.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký 8,96 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay chiếm 73,3% trong tổng số hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tăng gần 116.000 em so với năm ngoái.

