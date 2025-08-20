Hà Nội thông báo tuyển hơn 900 giáo viên, nhân viên trường học

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển 94 nhân viên trường học và 848 giáo viên, gồm 828 giáo viên trung học phổ thông, 11 giáo viên trung học cơ sở và 9 giáo viên tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển dụng viên chức với 942 chỉ tiêu, gồm 848 giáo viên và 94 nhân viên.

Đa số chỉ tiêu tuyển dụng là giáo viên bậc trung học phổ thông với 828 người.

Chỉ tiêu giáo viên trung học cơ sở là 11 người (gồm 5 giáo viên cho Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và 6 giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn).

Chỉ tiêu giáo viên tiểu học là 9 người, gồm 3 giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ, 1 giáo viên tiểu học Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, 1 giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và 4 giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh.

94 chỉ tiêu nhân viên trường học gồm 18 chỉ tiêu viên chức thiết bị, thí nghiệm; 3 chỉ tiêu viên chức giáo vụ; 20 chỉ tiêu nhân viên thư viện; 34 chỉ tiêu viên chức kế toán và 19 chỉ tiêu viên chức văn thư.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển đến ngày 16/9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ứng viên đủ điều kiện dự tuyển sẽ phải thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành trong thời gian 180 phút. Nội dung thi với vị trí giáo viên gồm xây dựng kế hoạch bài dạy để chức dạy học 1 tiết trên lớp; hướng dẫn học sinh giải quyết bài kiểm tra kiến thức một học hoặc một vấn đề chuyên môn; xử lý tình huống sư phạm. Nội dung thi tuyển với vị trí nhân viên trường học gồm thi về chuyên môn nghiệp vụ và vận dụng chuyên môn vào thực tiễn.