Hà Nội thông báo tuyển hơn 900 giáo viên, nhân viên trường học

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển 94 nhân viên trường học và 848 giáo viên, gồm 828 giáo viên trung học phổ thông, 11 giáo viên trung học cơ sở và 9 giáo viên tiểu học.
Hà Nội thông báo tuyển hơn 900 giáo viên, nhân viên trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển dụng viên chức với 942 chỉ tiêu, gồm 848 giáo viên và 94 nhân viên.

Đa số chỉ tiêu tuyển dụng là giáo viên bậc trung học phổ thông với 828 người.

Chỉ tiêu giáo viên trung học cơ sở là 11 người (gồm 5 giáo viên cho Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và 6 giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn).

Chỉ tiêu giáo viên tiểu học là 9 người, gồm 3 giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ, 1 giáo viên tiểu học Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, 1 giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và 4 giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh.

94 chỉ tiêu nhân viên trường học gồm 18 chỉ tiêu viên chức thiết bị, thí nghiệm; 3 chỉ tiêu viên chức giáo vụ; 20 chỉ tiêu nhân viên thư viện; 34 chỉ tiêu viên chức kế toán và 19 chỉ tiêu viên chức văn thư.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển đến ngày 16/9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ứng viên đủ điều kiện dự tuyển sẽ phải thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành trong thời gian 180 phút. Nội dung thi với vị trí giáo viên gồm xây dựng kế hoạch bài dạy để chức dạy học 1 tiết trên lớp; hướng dẫn học sinh giải quyết bài kiểm tra kiến thức một học hoặc một vấn đề chuyên môn; xử lý tình huống sư phạm. Nội dung thi tuyển với vị trí nhân viên trường học gồm thi về chuyên môn nghiệp vụ và vận dụng chuyên môn vào thực tiễn.

PV
Sở GD&ĐT Hà Nội Hà Nội Giáo dục Giáo viên Trường học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bố trí điểm tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và nhân dân dự lễ diễu binh, diễu hành
Bố trí điểm tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và nhân dân dự lễ diễu binh, diễu hành
(Ngày Nay) - Để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 hiệu quả và thành công, ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các xã, phường, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp mặt bằng để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu và phục vụ nhân dân.
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng 19/8, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.
Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ - Ảnh: Minh Khang
Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ
(Ngày Nay) - Sáng ngày 19/8, Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng đại mà còn là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của TP HCM trong việc đầu tư cho văn hóa và sáng tạo.
Hàn Quốc khai thác du lịch gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống
Hàn Quốc khai thác du lịch gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống
(Ngày Nay) - Cơ quan Phát triển du lịch KORAIL (Hàn Quốc) cho biết sẽ đưa vào khai thác sản phẩm tour du lịch bằng tàu hỏa mang tên "K- Gourmet: Chuyến tàu pop-up tuyến đường rượu truyền thống Hàn Quốc", từ ngày 6/9. Đây là một sản phẩm kết hợp nội dung giới thiệu văn hóa rượu truyền thống và tài nguyên du lịch khu vực Andong.