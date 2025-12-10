Cách kêu gọi từ thiện của Hoàng Hoa Trung Founder Nuôi em có dấu hiệu bất thường?

(Ngày Nay) - Như đã thông tin, sau khi kiểm tra những thông tin trong Dự án Sức mạnh 2000 của Hoàng Hoa Trung, phóng viên nhận thấy hàng loạt dấu hiệu bất thường, tiêu biểu nhất là hai dự án xây 2 phòng học tại Trường tiểu học Tủa Chùa, thị trấn Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, và dự án điểm trường Bản Cao – Mầm non Nam Cao, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.

Hai dự án này đã được hoàn thành từ lâu, nhưng trong nhiều tháng liên tiếp, các trang mạng xã hội của Hoàng Hoa Trung - Founder hệ sinh thái Nuôi em - như trang facebook có tích xanh: Hoàng Hoa Trung; trang fanpage Nuôi Em (có tích xanh); trang fanpage: Sức mạnh 2000 – Tiền lẻ mỗi ngày xây ngay nghìn trường mới cùng hệ thống các trang web như: web.sucmanh2000.com; cauhanhphuc.sucmanh2000.com; nhahanhphuc.sucmanh2000.com vẫn liên tục đưa các thông tin kêu gọi cộng đồng quyên góp để xây trường.

Ngoài những bất thường trong việc kêu gọi đóng góp xây trường Tiểu học Tủa Chùa, Điểm trường Bản Cao thì chúng tôi còn nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ ở các dự án khác của Hoàng Hoa Trung.

Do các bài viết trên trang facebook Hoàng Hoa Trung khá nhiều, nên chúng tôi tạm kiểm tra bắt đầu từ bài viết người này đăng trong ngày 21/9/2025. Nội dung chi tiết như sau: Mùng 1 sớm mai - Gieo thêm 1 điều lành. Ở bản xa, 1 nhịp cầu mới - khởi đầu cho bao hành trình bình an. Cùng góp xây cầu, MBbank Stk:2000 - Cú pháp ck: Xây cầu số…+Tênbạn +Sđt. Thông tin xem thêm ở bình luận.

Trong phần bình luận người này đăng hàng loạt các link website: web.sucmanh2000.com, cauhanhphuc.sucmanh2000.com; nhahanhphuc.sucmanh2000.com.

Khi truy cập vào: web.sucmanh2000.com và sau đó vào phần Góp lẻ xây trường người dùng sẽ tiếp tục được dẫn link tới: goptruongle.sucmanh2000.com.

Tại đây có miêu tả các công trình đang mở góp lẻ năm 2025 gồm có: Điểm trường Tủa Chùa, Điểm trường Bản Cao, Điểm trường Buôm Khoang, Điểm trường Phiêng Cải.

Với điểm trường Buôm Khoang, được thông tin như sau: Điểm Trường Buôm Khoang - Trường MN Chiềng Lương - bản Mờn - xã Chiềng Lương - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La.

Trong phần đề xuất xây dựng có thông tin cụ thể như sau: Tổng chi phí: 330,000,000 VNĐ. Trường được tài trợ bởi: Kêu gọi góp lẻ trên web: 110,000,000 VNĐ; Trái tim MoMo: 45,000,000 VNĐ; CSVC 25-26: 175,000,000 VNĐ.

Phần cách thức đóng góp có các nội dung: Số Tiền Đang Kêu Gọi: 110,000,000 VNĐ. Phần nội dung chuyển khoản: NỘI DUNG CK: Xây Buôm Khoang - SĐT - Tên bạn; Số tài khoản 4 số: 2000 hoặc 2002; Chủ tài khoản: Hoàng Hoa Trung; Ngân hàng MBBank.

Ở phần sao kê đóng góp, theo như trang web này công khai với 1 danh sách rất lộn xộn, thì tính đến ngày 1/12/2025, dự án này đã có hàng trăm người đóng góp với số tiền: 110.070.734. Khoảng đóng góp cuối cùng được công khai là vào ngày 01/12/2025 với số tiền 6.000.000đ.

Như vậy có thể hiểu, tới 1/12/2025 vừa qua, việc kêu gọi góp tiền xây trường Buôm Khoang đã hoàn thành, thậm chí thừa tiền theo như công bố là 110.070.734đ.

Nhưng bất thường ở chỗ, ngày 2/12 khi đăng bài kêu gọi góp tiền xây dựng trường Tiểu học Tủa Chùa, trang fanpage Sức mạnh 2000 vẫn tiếp tục đăng trong phần bình luận, nội dung kêu gọi vào trang web goplexaytruong.com để chuyển tiền cho Hoàng Hoa Trung.

Tiếp theo, ngày 7/12/2025, trang fanpage Nuôi em đăng bài: Dự án Sức mạnh 2000 cập nhật tiến độ các dự án góp lẻ trong tuần từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025.

Trong số các dự án được kể tên, trường Buôm Khoang vẫn nằm trong nhóm: Dự án góp lẻ đang thi công trong tuần.

Xin được nhắc lại, trên website goplexaytruong.com, các công trình như: Điểm trường Tủa Chùa, Điểm trường Bản Cao, Điểm trường Buôm Khoang, Điểm trường Phiêng Cải vẫn đang ở chế độ “đang mở góp lẻ năm 2025”. Như vậy thì phải hiểu rằng, các công trình này đang tiếp tục mở để mọi người góp tiền lẻ.

Tiếp sau đó các nội dung nổi bật như số tiền đang cần kêu gọi đóng góp và hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản Hoàng Hoa Trung.

Cách gọi “đang mở góp lẻ 2025” này sẽ khiến người đọc sẽ rất khó để phân biệt, dự án này đã hoàn thành việc quyên góp hay chưa.

Với 1 dự án lớn từ thiện lớn, đã vận hành nhiều năm, nhận sự tin tưởng, ủy thác của rất nhiều người hảo tâm, nhưng cách thức kêu gọi trên website hay trên các trang mạng xã hội đều không cho thấy rõ ràng.

Bên cạnh đó, khi vào trang fanpage Sức mạnh 2000, chỉ cần người dùng chạm vào phần tin nhắn, ngay lập tức tin nhắn tự động kêu gọi quyên góp sẽ được gửi tới bạn.

Đặc biệt như đã đề cập, có 2 điểm trường là Tiểu học Tủa Chùa và Điểm trường Bản Cao đã hoàn thành nhưng vẫn tiếp tục kêu gọi đóng góp. Sự bất thường này rất cần được các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ để bạch hóa thông tin cho công luận.

Nhà hảo tâm đề nghị công an xác minh tài chính dự án Nuôi em Trên các diễn đàn, mạng xã hội ngày 10/12/2025 xuất hiện đơn kiến nghị tập thể có tiêu đề gửi Công an Hà Nội đề nghị làm rõ các dấu hiệu bất thường trong quản lý, sử dụng tiền từ thiện của dự án Nuôi em. Những người làm đơn kiến nghị là các nhà hảo tâm nhiều lần đóng góp tiền từ thiện cho dự án Nuôi em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập. Những người này vận động nhiều người cùng ký tên tập thể gửi đến cơ quan công an với nội dung trên. Đơn này đề nghị cơ quan chức năng tiếp nhận và kiểm tra thông tin liên quan đến hoạt động tiếp nhận, sử dụng tiền từ thiện của ông Hoàng Hoa Trung và dự án Nuôi em. Xác minh dòng tiền, bao gồm: các tài khoản cá nhân liên quan, số tiền đã huy động và mục đích sử dụng thực tế, tính minh bạch của báo cáo tài chính (nếu có). Các nhà hảo tâm còn đề nghị làm rõ việc có hay không sử dụng tiền từ thiện sai mục đích; đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn như: kiểm tra, phong tỏa tài khoản (nếu phát hiện dấu hiệu tẩu tán tài sản). Tối qua, 9-12, đại diện dự án Nuôi em cũng đã đăng thông báo chính thức trên fanpage, tiếp thu phản hồi và cam kết không cắt xén bất cứ khoản tiền nào, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.