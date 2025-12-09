Sốc: Dự án Sức mạnh 2000 của Hoàng Hoa Trung, trường xây xong đã lâu vẫn đăng bài kêu gọi quyên góp tiếp?

(Ngày Nay) - Sau những lùm xùm xảy ra ra trên không gian mạng, báo chí phản ánh, nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về các dự án mà Hoàng Hoa Trung đóng vai trò founder như Sức mạnh 2000, Nuôi em…

Nhóm phóng viên thực sự thấy sốc nặng vì những gì mà Hoàng Hoa Trung và các cộng sự đã và đang làm trên không gian mạng, đặc biệt là việc kêu gọi từ thiện xây trường.

Hãy bắt đầu với dự án: DA0687 - Trường Tiểu học Thị trấn Tủa Chùa - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên.

Trên trang web: https://web.sucmanh2000.com/du-an-2024/da0687, dự án này được xếp vào nhóm dự án của năm 2024, và được đánh là dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên bên dưới dòng chữ Đã hoàn thành lại có thêm dòng miêu tả “Đang góp lẻ” (ảnh chụp minh họa kèm theo). Về thông tin miêu tả trạng thái của dự án, thì dự án có phần “ảnh hoàn thiện”, tức là dự án đã hoàn thành.

Để chắc chắn hơn về thông tin của dự án này đã xây xong hay chưa, phóng viên đã liên hệ tới Ban giám hiệu trường tiểu học Tủa Chùa, xã Tủa Chùa, Điện Biên. Qua điện thoại, ông Mai Đắc Kiên, Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường cho biết, dự án này đã hoàn thành năm 2024.

Nhưng điều rất đáng ngạc nhiên, trên fanpage Sức mạnh 2000 - Tiền lẻ mỗi ngày Xây ngay nghìn trường mới, đây là dự án từ thiện trong hệ sinh thái của Hoàng Hoa Trung, thì ngày 3/12/2025 trang fanpage này vẫn tiếp tục đăng bài kêu gọi đóng góp xây dựng trường tiểu học Tủa Chùa với nội dung: CHUNG TAY GÓP LẺ XÂY TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỦA CHÙA - DA0687. Thông tin cụ thể mời anh/chị xem thêm bên dưới phần bình luận.

Trong phần bình luận, admin của fanpage này đăng tải: GÓP LẺ XÂY TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỦA CHÙA - DA0687. Địa điểm: Huyện Tủa Chùa – tỉnh Điện Biên. Số tiền cần quyên góp: 300.000.000 VND. Số tiền cần quyên góp: 158.251.069 VND.

Bài đăng này miêu tả cụ thể: “Giữa lòng thị trấn vùng cao Tủa Chùa, có 599 đứa trẻ vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, vượt qua sương núi và giá lạnh, đến học trong những căn phòng tạm bợ, nơi tấm vách tôn mỏng manh vừa là tường lớp, vừa là tấm chắn gió. Mùa hè, lớp học là “lò than nhỏ”. Mùa đông, gió thốc qua những khe tôn lạnh buốt, bảng đen rung lên theo từng đợt gió.

Dự án GÓP LẺ XÂY TRƯỜNG THỊ TRẤN TỦA CHÙA mong muốn xây dựng: 02 phòng học Phòng học kiên cố diện tích 42 m2/phòng. Hãy cùng Sức mạnh 2000 biến những đồng tiền lẻ mỗi ngày thành viên gạch vững chắc nơi núi rừng Điện Biên, để những lớp học không còn xiêu vẹo trong gió và nụ cười trẻ thơ được sưởi ấm bằng tình người. Thông tin quyên góp: Nội dung chuyển khoản: Tua Chua + Số điện thoại + Tên bạn. Số tài khoản: 2000 hoặc 2002; Chủ tài khoản: Hoàng Hoa Trung; Ngân hàng: MB Bank.

Đáng chú ý, thông tin kêu gọi từ thiện xây dựng Dự án DA0687 – Tiểu học Tủa Chùa không chỉ được đăng tải 1 lần mà xuất hiện nhiều lần trên fanpage: Sức mạnh 2000 - Tiền lẻ mỗi ngày Xây ngay nghìn trường mới.

Trước đó, ngày 30/11, 23/11 trên fanpage này đã có bài đăng với nội dung kêu gọi đóng góp xây dựng trường Tiểu học Tủa chùa với nội dung tương tự nêu trên.

Xin được nhắc lại, Dự án này theo như thông tin cung cấp chính trên website https://web.sucmanh2000.com/du-an-2024/da0687 đã được thông báo hoàn thành vào năm 2024, và Hiệu trưởng trường Tiểu học Tủa chùa cũng đã xác nhận, dự án đã hoàn thành cách đây 1 năm.

Tiếp tục với Dự án Điểm trường Bản Cao, Mầm non Nam Cao - xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Theo thông tin trên website: goptruongle.sucmanh2000.com thì dự án này được đánh số là: DA0698.

Trên website vừa nêu thì Dự án này cũng đang ở trong trạng thái: Các công trình đang mở góp lẻ 2025. Trên fanpage Sức mạnh 2000, trong bài đăng ngày 12/11/2025, có đề cập chi tiết về dự án và nội dung kêu gọi quyên góp như sau:

GÓP LẺ XÂY TRƯỜNG MẦM NON NAM CAO (CAO BẰNG) – MÃ DỰ ÁN DA0698. Ở nơi heo hút giữa lưng chừng núi ấy, có những đứa trẻ mỗi sáng vẫn băng qua con dốc trơn, tới lớp học chênh vênh bên mép sạt. Còn thầy cô – người bám bản nhiều năm chưa có nổi một chỗ nghỉ yên lành giữa vùng cao mưa nắng thất thường. Trường Mầm non Nam Cao giờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước sân là bờ kè bị sạt sâu – chỉ cần một trận mưa lớn nữa thôi, lớp học có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Dự án “GÓP LẺ XÂY TRƯỜNG NAM CAO” mong muốn xây dựng: 01 phòng học kiên cố, đạt chuẩn để các con được đến lớp an toàn. 01 nhà công vụ cho giáo viên, để thầy cô có chỗ ở ổn định, tiếp tục bám bản gieo chữ. 01 nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn, đảm bảo vệ sinh cho trẻ nhỏ. Số tiền cần góp lẻ: 280.000.000 VNĐ; Còn thiếu: 228.365.774 VNĐ.

Hãy chung tay cùng dự án Sức Mạnh 2000 – Ánh Sáng Núi Rừng để mùa đông này tiếng cười trẻ nhỏ lại vang lên dưới mái trường mới. Thông tin quyên góp: Nội dung chuyển khoản: Ban Cao + Số điện thoại + Tên bạn. Số tài khoản: 2000 hoặc 2002. Chủ tài khoản: Hoang Hoa Trung. Ngân hàng: MB Bank.

Link bài viết: https://www.facebook.com/share/p/1763HN3prs/

Nhưng điều đáng ngạc nhiên, và thực sự sốc, là sau khi kiểm tra ngay trên fanpage này, thì trong bài đăng ngày 19/5/2025, fanpage này đã thông báo: Lễ Khánh Thành Điểm Trường Bản Cao - Mầm non Nam Cao, Cao Bằng.

Link bài viết: https://www.facebook.com/share/p/1SbYmFtuzv/

Cụ thể fanpage này viết: Điểm trường Bản Cao, nơi 17 em học sinh thơ ngây cùng cô giáo tận tâm ngày ngày gieo chữ, trước đây vốn chật vật với cơ sở vật chất xuống cấp sau những đợt mưa lũ. Mảnh đất nơi đây còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa sự an toàn của cả lớp học và căn nhà công vụ đơn sơ. Cô giáo, vì lẽ đó, cũng phải rời xa các em, tìm nơi trọ học ở trung tâm xã.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, sau thời gian khảo sát và kêu gọi mọi người chung tay góp sức xây trường, dự án Ánh Sáng Núi Rừng với sự đồng hành của nhà Nhà tài trợ - Quỹ Bàn Tay Nhỏ - Trường liên cấp SenTia và Trường Mầm Non Koala House đã cùng chung tay hỗ trợ 280.000.000 VNĐ (tổng tiền là 560 triệu, 280 triệu còn lại được góp lẻ từ các Anh chị nuôi dự án Nuôi em) dành cho việc xây dựng một lớp học kiên cố, ấm áp, có cả khu vệ sinh khép kín tiện nghi và cùng một phòng công vụ tươm tất cho cô giáo.

Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, thắp lên ngọn lửa tri thức và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ nơi vùng cao. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quỹ Bàn Tay Nhỏ - Trường liên cấp SenTia và Trường Mầm Non Koala House vì nghĩa cử cao đẹp này. Chính nhờ tấm lòng vàng của quý vị, giấc mơ được học tập trong một ngôi trường an toàn và khang trang của các em học sinh Bản Cao đã trở thành hiện thực.

Tiếp tục kiểm tra các ảnh chụp tại lễ khánh thành, Dự án cũng được đánh số thứ tự: DA0698.

Với các thông tin vừa đề cập thì có thể khẳng định chắc chắn, 2 dự án Tiểu học Tủa Chùa - DA0687 và Điểm trường Bản Cao DA0698 đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ lâu. Vì vậy không thể có chuyện “Trường Mầm non Nam Cao giờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước sân là bờ kè bị sạt sâu – chỉ cần một trận mưa lớn nữa thôi, lớp học có thể đổ sập bất cứ lúc nào.” Hay với trường tiểu học Tủa Chùa: Giữa lòng thị trấn vùng cao Tủa Chùa, có 599 đứa trẻ vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, vượt qua sương núi và giá lạnh, đến học trong những căn phòng tạm bợ, nơi tấm vách tôn mỏng manh vừa là tường lớp, vừa là tấm chắn gió. Mùa hè, lớp học là lò than nhỏ. Mùa đông, gió thốc qua những khe tôn lạnh buốt, bảng đen rung lên theo từng đợt gió. Như bài đăng kêu gọi quyên góp trên fanpage Sức mạnh 2000 miêu tả.

Ngoài những nghi vấn vô cùng lớn với 2 dự án vừa nêu, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu các dự án khác trong hệ sinh thái Nuôi em mà Hoàng Hoa Trung quản lý để phản ánh tới bạn đọc.