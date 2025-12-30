Nốt nhạc vui kết lại một bản nhạc đầy gian nan của điện ảnh Hollywood

(Ngày Nay) - Hollywood sắp khép lại năm 2025 bằng doanh thu phòng vé trong dịp Giáng sinh tốt nhất kể từ trước đại dịch COVID-19. Đây được xem là một nốt nhạc vui khép lại một bản nhạc đầy gian nan của ngành công nghiệp điện ảnh năm nay.

Công thức làm nên chiến thắng của các phim chiếu rạp trong năm 2025 được cho là dòng phim gắn nhãn PG (phù hợp cho khán giả ở mọi độ tuổi, có thể chứa một số nội dung không phù hợp với trẻ em và khuyến khích đi cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ). Các phim PG đã "vượt mặt" những phim mang nhãn PG-13 (những phim có nội dung không phù hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi) về doanh thu trong năm thứ 2 liên tiếp. Theo Comscore, riêng tại thị trường Bắc Mỹ, các phim PG đã mang về doanh thu 2,87 tỷ USD, nhỉnh hơn chút so với mức 2,78 tỷ USD của dòng phim PG-13.

Ba "át chủ bài" lớn nhất của Hollywood đều thuộc nhãn PG gồm Zootopia 2 (1,42 tỷ USD toàn cầu), Lilo & Stitch (1,04 tỷ USD) và A Minecraft Movie (958,2 triệu USD). Thậm chí, Zootopia 2 dù được công chiếu tuần thứ 5 vẫn đủ sức lấn át các “tân binh” để thu về thêm 20 triệu USD trong kỳ nghỉ cuối tuần. Nhờ doanh thu tổng hợp từ những cái tên đình đám cùng với Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và Tro tàn), Disney đã trở thành hãng phim đầu tiên kể từ năm 2019 vượt mốc doanh thu 6 tỷ USD toàn cầu trong 1 năm.

Mặc dù có cú bứt tốc vào cuối năm, doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ vẫn chỉ dừng lại ở mức tương đương 8,75 tỷ USD “khiêm tốn” của năm 2024. Theo Comscore, khi chỉ vỏn vẹn 3 ngày nữa là kết thúc năm 2025, tổng doanh thu phòng vé hiện là 8,76 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 11,4 tỷ USD của năm 2019.

Thực tế này đang gieo rắc nỗi lo ngại cho các rạp chiếu khi họ vốn đang “nín thở” theo dõi thông tin Netflix có ý định “thâu tóm” Warner Bros. - một trong những hãng phim lâu đời nhất của Hollywood. Những dấu hiệu về sự chuyển dịch này ngày càng rõ nét. Trong khi phim có doanh thu cao nhất năm thuộc về Na Tra 2 của Trung Quốc (với doanh thu gần 2 tỷ USD), phim được xem nhiều nhất lại là Thợ săn quỷ Kpop (KPop Demon Hunters) - một tác phẩm mà Sony Pictures bán quyền phát hành cho Netflix. Thậm chí, ngay cả lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Oscar danh giá dự kiến sẽ được chuyển sang phát trực tuyến trên Youtube.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia vẫn tin tưởng ngành công nghệ điện ảnh Hollywood sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2026. Những "siêu bom tấn" đang chờ đợi phía trước như The Super Mario Galaxy Movie, Spider-Man: Brand New Day, Moana bản live-action (phiên bản người đóng), Toy Story 5 và The Mandalorian and Grogu được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả trở lại rạp đông đảo hơn bao giờ hết. Trong tuần tới, khi các trường học nghỉ lễ và người dân tạm gác lại công việc, các rạp chiếu dự kiến sẽ trải qua những ngày bận rộn nhất năm.

Ông Paul Dergarabedian, chuyên gia kỳ cựu phân tích truyền thông của Comscore, đánh giá: “Đó thực sự là cái kết tốt đẹp cho một năm đầy biến động. Chúng ta đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tin tốt nhất cho ngành công nghiệp này - dù có lẽ năm nào chúng ta cũng nói vậy - chính là nhìn vào danh sách các phim cho năm 2026”.