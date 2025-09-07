Canada tiếp tục siết chặt cấp phép cho du học sinh quốc tế

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng số lượng đơn xin thị thực du học cũng giảm mạnh với 302.795 đơn trong nửa đầu năm 2025, so với mức 398.675 đơn trong nửa đầu năm 2024 và 575.535 đơn trong nửa đầu năm 2023.
Canada tiếp tục siết chặt cấp phép cho du học sinh quốc tế

Số lượng giấy phép cấp cho sinh viên nước ngoài du học tại Canada đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay, thấp hơn gần 90.000 giấy phép so với cùng kỳ năm trước.

Điều này diễn ra sau khi Chính phủ Canada áp mức trần thị thực du học từ đầu năm 2024.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố số liệu cho thấy, trong nửa đầu năm ngoái, Canada đã cấp 125.034 giấy phép du học quốc tế. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống chỉ còn 36.417 giấy phép trong 6 tháng đầu năm nay.

Tổng số lượng đơn xin thị thực du học cũng giảm mạnh với 302.795 đơn trong nửa đầu năm 2025, so với mức 398.675 đơn trong nửa đầu năm 2024 và 575.535 đơn trong nửa đầu năm 2023.

Người phát ngôn của Bộ trưởng IRCC, bà Laura Blondeau, cho biết lượng đơn xin thị thực du học giảm chứng tỏ các biện pháp mà nước này đang áp dụng đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết về cơ bản IRCC vẫn tập trung thu hút nhân tài trên toàn cầu để giúp phát triển kinh tế Canada, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các địa phương và các cơ sở giáo dục được chỉ định để xây dựng lộ trình bền vững cho sinh viên quốc tế.

Trong thập kỷ qua, do ngân sách giáo dục sau trung học suy giảm và học phí trong nước bị đóng băng ở một số tỉnh bang, nhiều trường cao đẳng và đại học của Canada đã đẩy mạnh tuyển sinh nước ngoài nhằm bù đắp nguồn thu từ học phí cao dành cho nhóm sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, Chính phủ Canada siết chặt hơn các yêu cầu đối với sinh viên quốc tế và sang năm 2024 tuyên bố cắt giảm 45% giấy phép du học đại học, sau đại học và tiến sĩ trong vòng hai năm.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng bó hẹp các điều kiện cấp giấy phép lao động sau đại học cho các sinh viên tốt nghiệp.

Những biện pháp này đã khiến nhiều trường cao đẳng và đại học tại Canada gặp khó khăn về tài chính cũng như phải điều chỉnh các chương trình đào tạo.

PV
Canada Du học Sinh viên quốc tế Thị thực Visa

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn bọ ngựa được nhóm chọn làm chủ đề chính trong bộ sưu tập năm nay.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa
(Ngày Nay) - Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức
(Ngày Nay) - Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok
(Ngày Nay) - TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.
Năm thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 đều đoạt giải, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: TTXVN.
Việt Nam dần khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, ngày 7/9, Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ về một số thành tựu nổi bật trong quản lý chất lượng giáo dục của Việt Nam ở cả cấp học phổ thông và đại học.
Cửa Nam - Thành nhà Hồ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Hơn 350 tỷ đồng tu bổ Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
(Ngày Nay) - Với mục tiêu nhằm bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội, cũng như từng bước đưa Di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành 354 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (giai đoạn 1).
Ảnh minh hoạ.
Nga tuyên bố vaccine chống ung thư đã sẵn sàng sử dụng
(Ngày Nay) - Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố, vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng. FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa hè vừa qua.