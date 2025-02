Cảnh báo siêu vi khuẩn kháng thuốc gây ra hơn 35.000 ca tử vong tại Anh

Theo nghiên cứu của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO), cơ quan giám sát chi tiêu của Chính phủ Anh, các ca nhiễm khuẩn kháng thuốc ở người tại Anh đã tăng 13% kể từ năm 2018, trong khi mục tiêu là phải giảm 10%. Báo cáo cho rằng tình trạng xuống cấp của một số bệnh viện tại Anh khiến bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh không đáng có và cản trở nỗ lực của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) trong việc kiểm soát tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR).

Nghiên cứu cũng nêu rõ, trong những năm gần đây, một số bệnh viện và cơ sở y tế thuộc NHS đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu của y học hiện đại. Nhiều tòa nhà và thiết bị cũ kỹ khó đảm bảo vệ sinh và bảo dưỡng, cũng như không có đủ phòng để cách ly những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

NAO cho biết, mặc dù trong hơn 10 năm qua Chính phủ Anh đã có “cách tiếp cận liên ngành và có hệ thống đối với vấn đề AMR” nhưng triển vọng đạt được là rất ít. Các tác giả của nghiên cứu lưu ý Chính phủ Anh mới chỉ đạt được 1 trong 5 mục tiêu đề ra từ năm 2019 là giảm sử dụng kháng sinh ở vật nuôi, chậm một năm so với kế hoạch.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet cho thấy siêu vi khuẩn gây ra khoảng 1,1 triệu ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2021 và 4,7 triệu ca tử vong khác có liên quan. Dự báo, với xu hướng hiện tại, số ca tử vong do siêu vi khuẩn trực tiếp gây ra có thể sẽ tăng lên 1,9 triệu ca/năm vào năm 2050 và góp phần gây ra 8,2 triệu ca tử vong khác. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng kháng kháng sinh là khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, cần lập lực lượng chuyên trách để nghiên cứu các phương pháp điều trị thay thế.