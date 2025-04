Cấp cứu và nuôi dưỡng thành công ca tam thai sinh non

Sản phụ Huỳnh Thị Cẩm T. (30 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) nhập viện ngày 11/3 trong tình trạng chuyển dạ sinh non ở 33 tuần 5 ngày, kèm theo những biến chứng nguy hiểm của suy thai và tiền sản giật. Đánh giá đây là ca cấp cứu tối khẩn, ê kíp các bác sĩ liên chuyên khoa đã quyết định thực hiện mổ bắt con khẩn cấp theo quy trình báo động đỏ nội viện. Theo đó, ngoài ê kíp phẫu thuật, bệnh viện còn vận hành song song các quy trình cấp cứu sản phụ nguy cơ tiền sản giật, tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh suy đa tạng. Kết quả, ba bé trai đã chào đời với cân nặng 1.440g, 1.040g và 1.380g.

Ngay sau khi chào đời, các bé đã được ekip hồi sức sơ sinh tiếp nhận và chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh (NICU) thuộc Khoa Nhi - Sơ sinh. Tại đây, các bé được hỗ trợ hô hấp bằng oxy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh để điều trị tình trạng nhiễm trùng và đặc biệt được chăm sóc bằng phương pháp ấp Kangaroo (phương pháp da kề da mang lại nhiều lợi ích cho trẻ sinh non).

Sau gần hai tháng điều trị tích cực dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ, các bé đều có sự tiến triển về cân nặng, tăng trung bình hơn 1kg mỗi bé. Các bé cai được oxy, tự bú tốt và tăng trưởng ổn định. Các bé sẽ được xuất viện trong vài ngày tới, sau khi xuất viện trẻ sẽ được tiếp tục tái khám theo chương trình quản lý Kangaroo ngoại trú đến 3 tuổi.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ) cho biết: Khi mang đa thai, thai phụ sẽ đối diện với nhiều nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường thai kỳ, thiếu máu, tiền sản giật, sinh non… Một thai kỳ khỏe mạnh trung bình kéo dài khoảng 40 tuần. Khi trẻ được sinh ra ở thời điểm từ 22 tuần đến trước 37 tuần được gọi là sinh non.

Các bé trong ca sinh đa thai hầu hết đều nhẹ cân, nếu người mẹ sinh non thì các bé càng gia tăng nhiều nguy cơ về sức khỏe hơn. Các nguy cơ ngắn hạn, gặp phải ngay sau sinh như suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng, vàng da, nhẹ cân, khó nuôi. Bên cạnh đó, trẻ non tháng cũng tăng khả năng mắc các khuyết tật về phát triển, khiếm thị và khiếm thính trong tương lai. Trẻ sinh non có tuổi thai càng nhỏ thì nguy cơ cho trẻ càng cao.

Do sinh non, chức năng phổi của trẻ chưa trưởng thành nên dễ bị suy hô hấp sau sinh và tử vong. Hệ miễn dịch của trẻ yếu làm tăng khả năng nhiễm trùng như nhiễm trùng huyết, viêm phổi… Trẻ cũng dễ bị hạ thân nhiệt do thiếu lớp mỡ dưới da hoặc đối diện với vấn đề rối loạn tiêu hóa, trẻ hay bị nôn trớ, tiêu chảy, đau bụng, bú kém, trào ngược dạ dày-thực quản… Viêm ruột hoại tử là một biến chứng nguy hiểm có thể gặp ở những trẻ non tháng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà khuyến cáo các thai phụ cần tuân thủ lịch thăm khám thai do bác sĩ chỉ định. Đặc biệt, các thai phụ đa thai, có bệnh nền, lớn tuổi… càng cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch thăm khám tại các đơn vị y tế chuyên sâu về phụ sản có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Điều này nhằm giúp thai phụ gia tăng cơ hội có một thai kỳ an toàn.