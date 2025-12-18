Chất lính trong một tâm hồn hoa

(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.

Trò chuyện với phóng viên Tạp chí Ngày Nay nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tá QNCN Lê Lam Hà chia sẻ về công việc nơi tuyến đầu quân y, đồng thời kể câu chuyện rất riêng của mình khi là chủ nhân của kênh tiktok "Hà Lê". Nội dung chị chia sẻ là những clip hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật, đã thu hút hơn 300 nghìn lượt theo dõi, là hành trình giữ gìn một tâm hồn lãng mạn giữa môi trường kỷ cương, kỷ luật.

***

PV: Chị có thể chia sẻ về công việc hiện tại tại khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354?

Trung Tá Lê Lam Hà: Hiện tôi đang làm điều dưỡng tại khoa Cấp cứu ban đầu thuộc Bệnh viện Quân y 354. Công việc mỗi ngày khá áp lực bởi yêu cầu phải xử trí nhanh, chính xác và phối hợp chặt chẽ với đồng đội. Hằng ngày, chúng tôi tiếp nhận đa dạng bệnh nhân, từ các ca bệnh cấp tính đến những tình huống khẩn cấp cần can thiệp ngay. Dù công việc vất vả, nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào vì được góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân và các quân nhân.

PV: Điều dưỡng quân y là lựa chọn mang tính sứ mệnh. Điều gì khiến chị tìm thấy mình trong môi trường kỷ luật nhưng cũng đầy tính nhân văn này?

Trung Tá Lê Lam Hà: Tôi đến với nghề điều dưỡng từ mong muốn được chăm sóc và giúp đỡ người khác, đó là tiếng gọi tự nhiên của con tim. Nhưng việc chọn điều dưỡng tại quân y lại là một lựa chọn thuộc về lý trí, bởi chỉ ở môi trường này tôi mới cảm nhận được thế nào là sứ mệnh, là trách nhiệm, là kỷ luật của người khoác áo lính. Mỗi ngày làm việc đều nhắc tôi rằng mình không chỉ đang làm nghề mà đang gánh trên vai niềm tin và sức khỏe của người khác. Sự nghiêm cẩn của quân đội rèn cho tôi bản lĩnh, trong khi tính nhân văn của nghề điều dưỡng giữ lại trong tôi sự mềm mại cần có để chăm sóc con người. Hai yếu tố tưởng chừng như đối lập ấy lại hòa hợp một cách rất tự nhiên, khiến tôi nhận ra đây chính là nơi mình thuộc về, vừa được tôi luyện trong kỷ luật, vừa được nuôi dưỡng bằng sự tử tế và yêu thương.

PV: Công việc điều dưỡng và nghệ thuật cắm hoa dường như không có nhiều điểm giao thoa. Vậy cơ duyên nào đã giúp chị khám phá thêm một “bản ngã” khác của mình và lựa chọn chia sẻ hành trình ấy trên TikTok?

Trung Tá Lê Lam Hà: Thú thật ban đầu tôi chỉ xem cắm hoa như một cách giải tỏa sau những ca trực dài. Đơn giản là muốn gia đình có không gian đẹp và chỉn chu hơn. Nhưng khi đặt từng cành hoa vào bình, tôi cảm thấy lòng mình dịu xuống. Sau đó, mỗi lần đăng hình lên mạng xã hội, mọi người thường hỏi tôi những câu liên quan đến hoa như làm sao để hoa tươi lâu, cắm thế nào để bông hoa cong tự nhiên… Từ những câu hỏi ấy, tôi dần tích lũy kinh nghiệm và chia sẻ lại sau mỗi lần cắm hoa. Về sau, được bạn bè động viên, tôi bắt đầu quay và chia sẻ lên TikTok, không ngờ lại nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy. Với tôi, cắm hoa giúp tôi nhìn lại chính mình, còn mạng xã hội là nơi để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực mà tôi luôn muốn gửi đến mọi người.

PV: Cắm hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cảm nhận nhịp điệu trong từng động tác. Theo chị, những yếu tố này có điểm tương đồng nào với các thao tác điều dưỡng trong công tác cấp cứu hay không?

Trung Tá Lê Lam Hà: Nghe thì có vẻ khác nhau, nhưng thực ra cả hai đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng cảm nhận. Trong môi trường cấp cứu, mỗi thao tác đều phải chuẩn xác, nhanh nhưng không được phép vội, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Cắm hoa cũng không thể qua loa; từng bước đều cần sự nhẹ nhàng, khéo léo và đặt trọn sự tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Chính vì vậy, cả điều dưỡng và cắm hoa đều rèn cho tôi tính kỷ luật rất rõ ràng, nhưng đồng thời cũng giúp tôi giữ được sự thoải mái và cân bằng trong tâm hồn. Một bên giúp tôi đứng vững trước áp lực, bên còn lại giúp tôi mềm lại sau những giờ phút căng thẳng.

PV: Trong vai trò một quân nhân, đồng thời hiện diện trên mạng xã hội với tư cách người truyền cảm hứng, chị có gặp những giới hạn hay áp lực nào trong quá trình cân bằng hai vai trò này không?

Trung Tá Lê Lam Hà: Tôi luôn ý thức rất rõ về hình ảnh một người quân nhân, bởi mỗi lời nói, mỗi hình ảnh tôi chia sẻ đều gắn liền với màu áo mình đang mang. Vì vậy, trước khi đăng tải bất kỳ nội dung nào, tôi đều tự đặt câu hỏi: Liệu điều này có phù hợp, có lành mạnh và có giữ được sự chuẩn mực cần có hay không. Với tôi, đó không chỉ là nguyên tắc cá nhân mà còn là trách nhiệm của một người lính khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng mỗi người lính đều có một đời sống tinh thần riêng, và quân đội không hề cấm đoán những hoạt động tích cực, mang giá trị cộng đồng. Thậm chí, những điều ấy còn được khuyến khích nếu làm đúng và có trách nhiệm.

Với tôi, điều quan trọng nhất là luôn nghiêm túc với cả hai vai trò: hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân nhân, và khi xuất hiện trên mạng xã hội thì phải lan tỏa được năng lượng tích cực, văn minh và đúng mực.

PV: Nhiều khán giả nhận xét chị là “người lính với hai sứ mệnh: cứu người và gieo đẹp”. Khi nghe điều đó, chị cảm nhận điều gì về giá trị mình đang tạo ra?

Trung Tá Lê Lam Hà: Tôi thực sự rất xúc động khi nghe mọi người gọi mình như vậy. Với tôi, “cứu người” là sứ mệnh thiêng liêng của nghề nghiệp. Đó vừa là trách nhiệm vừa là lời hứa với màu áo mình đang mang. Còn “gieo đẹp” lại là một hành trình rất đời thường, bởi tôi chỉ mong mang đến cho mọi người chút bình yên, chút dịu dàng giữa nhịp sống nhiều áp lực.

Khi nhận được tin nhắn mọi người tâm sự rằng họ cảm thấy nhẹ lòng hơn, vui hơn hay tìm được giây phút thư giãn qua những bình hoa tôi chia sẻ, tôi thấy đó là một may mắn. Điều đó cho tôi niềm tin rằng đôi khi, những vẻ đẹp rất nhỏ bé cũng có thể chạm đến ai đó, và đó cũng là một cách để phục vụ cộng đồng, nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa.

Hai điều ấy tưởng như khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau: một bên là trách nhiệm của người lính, một bên là tình cảm của một người yêu cái đẹp. Và tôi thấy biết ơn khi mình có cơ hội được đi cùng cả hai con đường ấy.

PV: Chị có bí quyết nào để có thể giữ trọn vẹn cả hai?

Trung Tá Lê Lam Hà: Tôi nghĩ phụ nữ chúng ta có một điều rất đặc biệt: Đủ mạnh mẽ để đảm đương trách nhiệm, và cũng đủ mềm mại để nuôi dưỡng những điều mình yêu. Với tôi, giữ được sự cân bằng giữa hai vai trò không phải là chọn bên nào quan trọng hơn, mà là học cách để chúng hỗ trợ nhau.

Tôi luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu vì đó là danh dự của người lính. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng một tâm hồn biết nghỉ ngơi, biết làm điều mình yêu thích thì mới có thể bền bỉ và làm tốt công việc. Vì thế, dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn giữ thói quen cắm một bình hoa mỗi tuần, một khoảnh khắc nhỏ giúp tôi hít thở, sắp xếp lại cảm xúc và nhắc mình rằng sự đẹp đẽ cũng là một phần của cuộc sống quân ngũ.

Bí quyết của tôi rất giản dị: Đừng cố từ bỏ điều gì cả. Hãy để trách nhiệm rèn mình vững vàng, và để đam mê giữ mình dịu dàng. Khi hai điều đó nuôi dưỡng lẫn nhau, bạn sẽ có đủ năng lượng để đi đường dài mà không thấy mình phải đánh đổi.

PV: Cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.