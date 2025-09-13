Chiến sĩ quân y phát động thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

(Ngày Nay) - Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo, động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ; đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cần thực hiện tốt các nội dung: Đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ, thương yêu nhau như ruột thịt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho dân trên địa bàn Nam Sudan; tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao thể lực, trí lực và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan; tuyên truyền về lịch sử văn hóa, truyền thống dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam; tạo niềm tin, uy tín đối với người dân bản địa, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ quân y cách mạng, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đại diện cho tập thể cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện đã phát biểu khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quá trình tham gia đoàn Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước; trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175. Đặc biệt, tỷ lệ nữ tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đạt 20%, duy trì mức cao hơn quy định của Liên hợp quốc.

Trong thời gian qua, công tác huấn luyện của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, bám sát thực tiễn và đúng trọng tâm. Các nội dung huấn luyện đã hoàn thành gồm: đào tạo cấp cứu chấn thương quốc tế, cấp cứu chấn thương nâng cao, Luật nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ, Quy tắc sử dụng vũ lực, Chuyển thương y tế đường không, võ Aikido, Chương trình phòng, chống bóc lột và lạm dụng tình dục.

Trước đó, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, Bệnh viện Quân y 175 đã triển khai thành công Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5. Các Bệnh viện Dã chiến của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đánh dấu bước phát triển mới của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong bạn bè quốc tế và nhân dân đất nước Nam Sudan.