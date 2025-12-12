Chính phủ Bulgaria từ chức

(Ngày Nay) - Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov ngày 11/12 thông báo liên minh cầm quyền do ông đứng đầu đã từ chức, chỉ một ngày sau cuộc biểu tình diễn ra trên khắp cả nước.
Giải thích cho bước đi trên, Thủ tướng Zhelyazkov nói rằng chính phủ “đã lắng nghe tiếng nói của người dân” và mong muốn đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

Thông báo được đưa ra ngay trước khi Quốc hội họp về đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 6 đối với chính phủ do các đảng đối lập đưa ra, liên quan đến các vấn đề của chính phủ trong điều hành kinh tế đất nước. Đề xuất chỉ nhận được 106 phiếu trong tổng số 240 ghế tại Quốc hội, không đủ để được thông qua.

Chính phủ của Thủ tướng Zhelyazkov nhậm chức ngày 16/1 sau cuộc bầu cử trước thời hạn hồi tháng 10/2024.

Trong nhiều tuần qua, các cuộc tụ tập quy mô nhỏ đã diễn ra tại Bulgaria, trong đó người dân ở quốc gia Balkan này bày tỏ sự phản đối về cách điều hành hoạt động kinh tế của đất nước. Đến ngày 10/12, hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường phản đối các chính sách kinh tế, đặc biệt là dự thảo ngân sách năm 2026 mà chính phủ đã rút lại.

