Chính thức khởi công dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Boulevard

Đây là dự án trọng điểm mở đầu cho lộ trình phát triển của Lê Phong Group trong năm 2026, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tầm nhìn chiến lược sang giai đoạn triển khai thực tế, khẳng định năng lực và cam kết dài hạn của chủ đầu tư trên thị trường bất động sản.

Khởi đầu rạng rỡ cho vận hội mới

Lễ khởi công The Emerald Boulevard diễn ra trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 – thời điểm mở ra nhiều kỳ vọng và vận hội phát triển. Là dự án “khai xuân” đầu tiên được triển khai trong năm, The Emerald Boulevard không chỉ thể hiện quyết tâm bứt phá của Lê Phong Group mà còn khẳng định uy tín, năng lực thực thi và tâm thế sẵn sàng của một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, luôn kiên định theo đuổi những giá trị an cư thực chất và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong nhấn mạnh: “The Emerald Boulevard là dấu ấn mở đầu đầy tự hào trong lộ trình triển khai chuỗi dự án trọng điểm của Lê Phong Group trong năm 2026. Lễ khởi công hôm nay chính là thời điểm những giá trị tinh hoa được chúng tôi ấp ủ trên bản vẽ chính thức bước vào giai đoạn kiến tạo thực tế. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, chúng tôi cam kết tập trung toàn bộ tâm huyết, nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và kiến tạo một không gian sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân tương lai.”

Bên cạnh mục tiêu phát triển dự án, đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Kiến tạo nơi an cư lý tưởng

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh, The Emerald Boulevard sở hữu vị trí chiến lược tại trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các đô thị vệ tinh phía Bắc TP. Dự án có quy mô hơn 10.000 m², gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm, với tầm nhìn rộng thoáng hướng sông Sài Gòn và không gian xanh đặc trưng của khu vực.

Với quy hoạch hiện đại và kiến trúc nổi bật, The Emerald Boulevard được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đô thị mới tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực theo hướng văn minh, năng động và giàu bản sắc.

Dự án được phát triển theo mô hình “All-in-One” tinh tế, tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi – giải trí, ẩm thực và không gian xanh đa lớp. Môi trường sống tại đây được kiến tạo để dung hòa giữa tiện nghi hiện đại và giá trị sống xanh, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TP.HCM cũng như các khu công nghiệp trọng điểm của Bình Dương (cũ), đáp ứng nhu cầu Sống – Làm việc – Tận hưởng của giới chuyên gia và các gia đình trẻ.

Danh mục sản phẩm tại The Emerald Boulevard đa dạng, bao gồm căn hộ từ 1–3 phòng ngủ, penthouse, shophouse và condotel, được thiết kế tối ưu công năng, hướng đến việc kiến tạo một nơi an cư lý tưởng – nơi nuôi dưỡng sự an yên, cân bằng và phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

The Emerald Boulevard được phát triển bởi Tập đoàn Lê Phong, với sự đồng hành của hàng loạt thương hiệu uy tín trong và ngoài nước: Tư vấn quy hoạch – Kiến Xanh; Thiết kế kiến trúc – CUBIC; Thiết kế cảnh quan – LJ Group; Thiết kế kết cấu – Acons; Thiết kế cơ điện – P&M; Tổng thầu thi công – Central; Ngân hàng tài trợ – MB Bank; Tư vấn giám sát – S&K; Tư vấn quản lý và vận hành – CBRE; Đối tác chiến lược – Lixil, Samsung Electronics; Đơn vị kinh doanh tiếp thị – DKRS.

Với lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch bài bản và tầm nhìn phát triển bền vững, The Emerald Boulevard được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường bất động sản năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng sống và kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực phía Nam.

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Lê Phong Group đã khẳng định uy tín trên thị trường với hơn 36 dự án nhà ở và khu công nghiệp trên cả nước, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam. Nhiều dự án do Tập đoàn phát triển đã tạo dấu ấn rõ nét như The Emerald Golf View, The Emerald 68, The Emerald Garden View hay New Lavida – dự án nhà ở xã hội cao tầng tiêu biểu với tiến độ và pháp lý chuẩn mực.

Mỗi dự án của Lê Phong Group không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là tâm huyết đầu tư dài hạn, hướng đến việc mang lại không gian sống chất lượng, cơ hội an cư và đầu tư bền vững cho khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển đô thị tại các địa phương. Với định hướng nhất quán và cam kết lâu dài, Lê Phong Group tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu bất động sản uy tín, được khách hàng và đối tác tin tưởng đồng hành.