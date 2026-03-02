Sunshine Group khởi công, động thổ ba dự án tại Hà Nội với tâm điểm là Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp căn hộ hàng hiệu số 1 Việt Nam

Việc cùng lúc kích hoạt ba dự án tại những “tọa độ vàng” của Thủ đô không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn cung nhà ở hạng sang, mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Sunshine Group trong việc thiết lập những chuẩn mực sống mới. Các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành những công trình biểu tượng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và kiến tạo những giá trị sống bền vững.

Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển 2026 của Sunshine Group sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện.

Trong đó, Noble West Lake Ha Noi là dự án tâm điểm.

Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra - Tây Hồ Tây, Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp Branded Residences quy mô bậc nhất thị trường với 12 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm trên diện tích gần 6ha. Dự án được đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam, nơi mỗi không gian sống hướng đến tính cá nhân hóa, dấu ấn độc bản và trải nghiệm tinh tuyển dành cho tầng lớp tinh hoa toàn cầu.

Hiện diện tại mặt tiền khu đô thị Ciputra, tiếp giáp trục Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi, Noble West Lake Ha Noi sở hữu một trong những tọa độ đắt giá và danh giá bậc nhất Thủ đô, nơi hội tụ phong thủy vượng khí, cộng đồng quốc tế tinh hoa và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp. Không chỉ đắt giá về vị trí, dự án còn sở hữu biên độ cảnh quan hiếm có và tỷ lệ cây xanh cao nhất hiện nay khi tiếp giáp đại công viên quy mô gần 70ha lớn bậc nhất Hà Nội và ôm trọn một phần hồ cảnh quan lớn trong lõi quy hoạch, tương đương với diện tích cây xanh mặt nước gấp hơn 10 lần diện tích xây nhà.

Tựa như một tuyệt tác được chắt lọc từ mạch nguồn di sản Việt Nam, thiết kế Noble West Lake Ha Noi lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên với núi non trùng điệp, biển mây bảng lảng và những thửa ruộng bậc thang mềm mại giao hòa trong một bức họa thủy mặc đầy chất thơ. Mười hai tòa tháp hiện diện như mười hai tuyệt tác về kiến trúc độc lập, với façade kính Low-E chạm sàn, mở ra ba lớp tầm nhìn panorama vĩnh cửu: mảng xanh khoáng đạt của Ciputra, mặt nước Hồ Tây và trục sinh thái sông Hồng.

Tại đây, dự án phát triển bộ sưu tập dinh thự trên không mang tinh thần bespoke với các tiện ích độc quyền, cùng nội thất đến từ những thương hiệu haute couture huyền thoại hay các biểu tượng siêu xe hàng đầu thế giới, biến mỗi căn hộ thành kiệt tác cá nhân hóa đích thực. Trong đó đáng chú ý là các căn Sky Villa thông tầng 39–40 có diện tích lớn nhất lên tới gần 1.600 m² – quy mô “độc nhất vô nhị” trong nguồn cung căn hộ siêu sang hiện nay.

Với bể bơi riêng, sân vườn tư gia, những khoảng hiên rộng mở với tầm nhìn panorama ngoạn mục cùng nội thất may đo hàng hiệu và hệ không gian riêng tư tuyệt đối cho tiếp khách, tiệc tùng, thư giãn, thể thao… dòng sản phẩm này vượt xa mọi chuẩn penthouse thông thường để trở thành bộ sưu tập căn hộ siêu sang đắt giá bậc nhất thị trường.

Song hành với đó là hệ tiện ích 5–6 sao được kiến tạo xuyên suốt từ mặt đất tới tầng không. Từ sảnh đón sang trọng, lối dốc hầm được thiết kế như một đại lộ riêng với trần ánh sao và độ dốc dưới 8% chuyên biệt cho những các siêu xe hiệu suất cao, đến không gian hầm xe được tổ chức như một gallery kín đáo với ánh sáng, vật liệu và tỷ lệ được tính toán chặt chẽ, mọi điểm chạm đầu tiên đều cho thấy tinh thần hàng hiệu được duy trì nhất quán đến cả những không gian riêng tư nhất.

Tiếp nối là tổ hợp sân vườn âm dưới lòng đất độc đáo, không gian mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu được tuyển chọn, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, trung tâm thể thao fitness cao cấp, nhà hàng fine dining tinh tuyển, lounge bar riêng tư và chuỗi tiện ích thư giãn trên cao mở ra phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng đô thị. Tất cả được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.

Dự án hiện đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với một thương hiệu quản lý vận hành thuộc nhóm top 5 thế giới, dự kiến sẽ chính thức công bố trong tháng 3/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Branded Residences ở cấp độ cao nhất, nơi trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.

Khẳng định "Chúng tôi không bán mét vuông. Chúng tôi trao tay một chuẩn mực sống"", ông Christopher John Brisbin - Phó ban Phát triển BĐS hàng hiệu Tập đoàn Sunshine cho biết: “Ở Noble West Lake, ngôi nhà không chỉ là chốn đi về. Ngôi nhà là một gallery sống. Chúng tôi không xây dựng một nơi để ở. Chúng tôi kiến tạo một không gian để chiêm ngưỡng. Không gian để tận hưởng. Không gian để khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Chúng tôi tin rằng giới tinh hoa không tìm kiếm sự đủ đầy – họ tìm kiếm sự độc bản. Vì vậy, Noble West Lake Ha Noi không hướng đến số đông. Dự án hướng đến những chủ nhân biết trân trọng giá trị nghệ thuật, yêu cái đẹp, và mong muốn sở hữu một tài sản không chỉ tăng giá theo thời gian – mà còn tăng giá trị biểu tượng".

Với định hướng trở thành Tổ hợp Branded Residences số 1 Việt Nam, Noble West Lake Ha Noi được kỳ vọng không chỉ nâng tầm chuẩn mực của phân khúc bất động sản hàng hiệu, mà còn góp phần kiến tạo một “tổ hợp xứng tầm thế giới” tại Thủ đô. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, hướng tới các mục tiêu nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, những dự án đạt chuẩn quốc tế như Noble West Lake Ha Noi được xem là động lực quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, gia tăng sức hút đối với chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài và các dòng vốn chất lượng cao, đồng hành cùng khát vọng Việt Nam vươn mình trên bản đồ thế giới.