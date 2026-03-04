Tiện ích đa lớp - Chất sống mới đặc trưng của The Parkland

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng, giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô hay hạ tầng, mà ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống trọn vẹn. Cư dân thế hệ mới tìm kiếm nhiều hơn một căn hộ, họ tìm kiếm một phong cách sống gắn kết, cân bằng và bền vững. The Parkland tại phía Đông Hà Nội chính là một điểm chạm hoàn hảo phản ánh rõ xu hướng sống của cư dân đô thị thế hệ mới.

Đô thị mới và cấu trúc sống tích hợp

Sự gia tăng dân số cùng áp lực hạ tầng nội đô khiến quá trình dịch chuyển dân cư về phía Đông Hà Nội diễn ra ngày càng rõ nét. Với lợi thế kết nối liên vùng, quỹ đất rộng và hệ thống giao thông đang hoàn thiện, khu vực này dần hình thành một trung tâm dân cư mới, nơi các đại đô thị được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Trong bối cảnh đó, mô hình phát triển tuyến tính truyền thống - nơi nhà ở và tiện ích tách rời dần bộc lộ những hạn chế. Thay vào đó, xu hướng tích hợp đa chức năng, tổ chức không gian theo cấu trúc mở và gia tăng tỷ lệ cây xanh đang trở thành hướng đi chủ đạo. Không gian sống không chỉ là nơi ở, mà là tổng hòa của vận động, thư giãn và kết nối cộng đồng trong một hệ sinh thái khép kín.

Là dự án ra mắt đầu tiên của Imperia Ocean City, The Parkland được quy hoạch xoay quanh lõi xanh trung tâm, nơi đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa nhịp sống đô thị. Không gian được tổ chức theo cấu trúc đa tầng gồm cảnh quan mặt đất, hệ vườn trên cao và khoảng thông tầng giữa các tòa nhà nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Hệ tiện ích tại The Parkland bám sát nhu cầu sinh hoạt thực tế của cư dân đô thị hiện đại, bảo đảm sự thuận tiện và liền mạch trong trải nghiệm. Nhóm tiện ích vận động chăm sóc sức khỏe như đường dạo bộ, sân tập gym, bể bơi ngoài trời tạo điều kiện để cư dân duy trì lối sống năng động ngay trong khuôn viên. Cùng với đó, nhóm tiện ích tái tạo năng lượng tinh thần với vườn yoga, không gian mặt nước, các khoảng đệm màu xanh giúp cân bằng nhịp sống đô thị. Lớp tiện ích thứ ba tập trung vào kết nối cộng đồng với các quảng trường mở, không gian sinh hoạt chung nơi các mối quan hệ xã hội được nuôi dưỡng - nền tảng tạo nên một cộng đồng văn minh.

Forest Garden - lõi trung tâm của kiến trúc đô thị

Giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc của The Parkland là phân khu Forest Garden với hai tòa tháp 35 tầng được thiết kế đan xen với 7.000m2 công viên tiện ích.

Các không gian như bể bơi ngoài trời, khu vận động, vườn thư giãn và khu vui chơi trẻ em được bố trí theo cấu trúc bao quanh lõi xanh, tạo sự kết nối tự nhiên giữa nơi ở và tiện ích. Khối đế thương mại đóng vai trò bổ trợ cho nhu cầu dịch vụ và tiêu dùng hàng ngày, góp phần duy trì nhịp sống sôi động nhưng không tách rời khỏi tổng thể cảnh quan.

Thiết kế căn hộ đa dạng từ căn hộ studio, 1 phòng ngủ, 2-3 phòng ngủ, duplex và penthouse nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Theo xu hướng chung của thị trường, các sản phẩm có khả năng linh hoạt công năng và phục vụ nhu cầu ở thực đang được đánh giá cao hơn trong giai đoạn hiện nay.

Giá trị của căn hộ không chỉ nằm ở không gian bên trong mà còn ở tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm hay các cụm tiện ích nội khu. Chính sự kết nối này tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn, nơi cư dân cảm nhận rõ ràng lợi ích của việc sống trong một đô thị được quy hoạch thuận theo mọi nhu cầu của người dân. Vận động, thư giãn, kết nối xã hội… đều nằm trong bán kính đi bộ, giảm thiểu thời gian di chuyển và gia tăng chất lượng sống.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện tại, dự án triển khai chính sách ưu đãi với bộ quà tặng lộc vàng giới hạn có giá trị lên đến 88 triệu đồng cho 100% khách hàng phát sinh giao dịch, đồng thời khách hàng còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng xe Mercedes C200 Avantgarde Plus. Chính sách này được xem là giải pháp gia tăng lợi ích tài chính trong bối cảnh thị trường đang đề cao yếu tố minh bạch và giá trị sử dụng thực.

Từ góc độ phát triển đô thị, Forest Garden nói riêng và The Parkland nói chung thể hiện cách tiếp cận ưu tiên tổ chức không gian và hệ tiện ích làm nền tảng. Khi xu hướng giãn dân về phía Đông tiếp tục diễn ra, những dự án được quy hoạch theo cấu trúc tích hợp, chú trọng trải nghiệm sống và khả năng vận hành lâu dài sẽ góp phần hình thành cộng đồng cư dân mới một cách bền vững.