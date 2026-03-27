Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam: "Truyền thông góp phần lan tỏa chính sách, bảo vệ quyền lợi cán bộ y tế"

(Ngày Nay) - Phát biểu tại lễ ký kết sáng 26/3, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Nguyễn Lương Tâm nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong lan tỏa chính sách và bảo vệ quyền lợi người lao động ngành y.

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp với Báo Sức khoẻ và Đời sống, Báo Đại Đoàn Kết, Báo Lao động, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương giai đoạn 2026–2030.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. BS. Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động công đoàn, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động ngành y tế trong giai đoạn mới.

Theo TS. BS Nguyễn Lương Tâm, Công đoàn Y tế Việt Nam đang đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho gần 60.000 đoàn viên, người lao động. Trong bối cảnh ngành y tế tiếp tục đổi mới, đối mặt với nhiều áp lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng trở nên quan trọng.

Ông cho biết, cùng với các hoạt động chăm lo thiết thực, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt trong việc lan tỏa chủ trương, chính sách; phản ánh kịp thời hoạt động công đoàn; đồng thời tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, chia sẻ với ngành y và người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua khi nhiều hoạt động chăm lo người lao động, cũng như các vấn đề liên quan đến chính sách, đời sống cán bộ y tế được phản ánh kịp thời, khách quan, sâu sắc.

"Chương trình phối hợp ký kết lần này nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, đồng thời nâng cao chất lượng, phạm vi công tác tuyên truyền trong thời gian tới", ông Nguyễn Lương Tâm khẳng định.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng về hoạt động công đoàn ngành y tế; các chương trình chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ y tế; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Bên cạnh đó, chương trình hướng tới lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề y, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm, trách nhiệm, vì sức khỏe nhân dân.

Tại chương trình, đại diện cho các đơn vị báo chí, truyền thông, ông Trương Thành Trung - Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết cho biết, việc ký kết với Công đoàn Y tế Việt Nam không chỉ là hoạt động phối hợp thông thường mà còn là nhiệm vụ trong chức năng của Báo theo mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Trương Thành Trung, công tác tuyên truyền về hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam đã được Báo Đại Đoàn Kết triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, lễ ký kết lần này đánh dấu bước phát triển mới, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, toàn diện hơn giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết khẳng định, trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là các nhiệm vụ của Công đoàn Y tế Việt Nam; góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế cũng như các chế độ, chính sách đối với người lao động ngành y tế.

Lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Đại diện các bên đã trực tiếp ký kết văn bản hợp tác và thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động trong toàn ngành y tế.