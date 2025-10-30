Bộ trưởng Bộ Y tế: Hành hung bác sỹ cần xử lý là hành vi chống người thi hành công vụ

“Một lần nữa, chúng tôi mong muốn trong nghị quyết của Quốc hội đưa thêm nội dung: Thực hiện hành vi hành hung nhân viên y tế trong khi đang làm nhiệm vụ chữa bệnh cứu người là hành vi chống người thi hành công vụ để chúng ta có giải pháp mạnh mẽ hơn mang tính chất răn đe để bảo vệ nhân viên ngành y tế.”

Đây là kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên làm việc sáng nay (30/10), của Quốc hội

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành trong các cơ sở khám chữa bệnh đã đang là vấn đề nóng trong ngành y tế trong suốt thời gian dài vừa qua. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bệnh viện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, nhân viên y tế của người bệnh và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng tới tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc của nhân viên y tế.

Để giảm thiểu tình trạng này, trong thời gian vừa qua, ngành y tế đã nỗ lực, cố gắng có các giải pháp như có quy chế phối hợp với Bộ Công an trong tăng cường hỗ trợ bảo đảm cho các cơ sở y tế, tăng cường giải pháp để giảm tình trạng quá tải, tăng cường chất lượng dịch vụ, tăng cường phối hợp với các địa phương để giải quyết khi xảy ra các vụ việc…

Gần đây nhất, khi xây dựng Luật Khám chữa bệnh sửa đổi năm 2023, Bộ Y tế đã đưa các quy định đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện. “Khi đó, chúng tôi cũng rất muốn có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, đó là khi nhân viên y tế bị bạo hành khi đang làm nhiệm vụ thì đó là hành vi chống người thi hành công vụ, nhưng rất tiếc khi luật ban hành đã chưa đưa được nội dung này vào,” Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, qua giải quyết các vụ việc bạo hành nhân viên y tế cho thấy, có những vụ nhân dân, cán bộ y tế rất bức xúc và Bộ Y tế đã có ý kiến với địa phương nhưng giải quyết chưa được thỏa đáng. Các vụ việc hầu hết đều được xử lý theo hành vi gây rối trật tự công cộng. Chính vì thế, tình trạng hành hung viên nhân viên y tế không những không giảm mà ngày càng nghiêm trọng.

“Năm 2025 đã có 6 vụ nhân viên y tế bị bạo hành. Gần đây nhất, vụ việc ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An là một vụ việc đáng báo động, là giọt nước tràn ly. Nhân viên điều dưỡng bị đâm 11 nhát, trong đó có nhát đâm thấu phổi, nguy hiểm tính mạng. Nếu không có những giải pháp mạnh mẽ hơn thì vấn đề bạo hành sẽ không dừng lại. Một lần nữa, chúng tôi mong muốn trong nghị quyết của Quốc hội đưa thêm nội dung: Thực hiện hành vi hành hung nhân viên y tế trong khi đang làm nhiệm vụ chữa bệnh cứu người là hành vi chống người thi hành công vụ,” Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiến nghị.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết ngành y tế mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ vì khi nhân viên y tế đang chữa bệnh cứu người thì việc bảo đảm an toàn về điều kiện làm việc không chỉ bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế mà cho cả người bệnh đang được điều trị, cứu chữa.

Trước đó, ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, một người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công làm 4 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ em bị thương. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 nhát đâm, trong đó có 4 vết đâm sâu vào vùng cổ và ngực, các nạn nhân khác bị thương ở vùng bụng, mắt, đầu.