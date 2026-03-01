Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự chương trình khám bệnh, tặng quà người dân Hà Tĩnh

(Ngày Nay) - Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc đối với cộng đồng.

Thăm khám, tặng quà cho người dân

Sáng 28/2, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Trung tâm Y tế Hương Sơn tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 gia đình có công với cách mạng, người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Tham dự chương trình có: đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; TS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ y bác sĩ.

Tại chương trình, TS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho nhân dân xã Hương Sơn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngành Y tế đối với cộng đồng.

Chương trình hôm nay được tổ chức nhằm góp phần thiết thực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đặc biệt quan tâm tới các gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia của đội ngũ thầy thuốc đối với cộng đồng.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị các y, bác sĩ tham gia chương trình phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chuyên môn vững vàng, tận tình tư vấn, khám chữa bệnh chu đáo cho bà con Nhân dân. Đồng thời, mong bà con tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin sức khỏe để việc khám, tư vấn đạt hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Công đoàn Y tế Việt Nam, sự phối hợp trách nhiệm của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Sở Y tế Hà Tĩnh và chính quyền địa phương trong việc tổ chức chương trình. Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của ngành Y tế đối với cộng đồng.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ nâng cao năng lực cho y tế cơ sở tại địa phương; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực; kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong chăm sóc, điều trị, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đối với đội ngũ y, bác sĩ tham gia chương trình cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong từng khâu thăm khám; tư vấn rõ ràng, dễ hiểu; hướng dẫn cụ thể cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà; bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, nhân văn.

Được thăm khám miễn phí, bà Lê Thị Ninh (ở xã Hương Sơn) xúc động nói, tuổi cao, sức yếu nên mỗi lần đi khám bệnh bà rất ngại vì đường xa. Hôm nay được các bác sĩ thăm khám tận tình, lại còn được nhận quà, bà rất phấn khởi và biết ơn.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 350 suất quà cho các gia đình chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn và đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Hương Sơn với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn công tác phối hợp với các đơn vị đồng hành đã trao tặng 324 suất quà cùng tiền mặt với tổng trị giá 186 triệu đồng nhằm hỗ trợ, động viên các đơn vị y tế tuyến cơ sở: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ, Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, cùng hai gia đình có công với cách mạng.

Nâng cao chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo niềm tin cho người dân

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác có buổi làm việc với Trung tâm y tế (TTYT) Đức Thọ. Báo cáo với Thứ trưởng Thường trực và đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Đình Thiện, Giám đốc Trung tâm y tế Đức Thọ cho biết, trong những năm qua, đơn vị đã tập trung cao cho công tác xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Riêng trong năm 2025, khu nhà 4 tầng mới đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Y tế và UBND tỉnh, đơn vị đã được đầu tư bổ sung nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống máy sinh hóa, máy huyết học tự động, máy chụp X-quang kỹ thuật số, siêu âm màu công nghệ cao… Những thiết bị này đã góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Về công tác chuyên môn, đơn vị luôn nhận được sự hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các đơn vị lớn khu vực miền Trung. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành đã trực tiếp về làm việc, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo cán bộ cho đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của TTYT Đức Thọ trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ trong đơn vị; đồng thời triển khai thêm nhiều gói kỹ thuật mới nhằm từng bước tăng nguồn thu hợp pháp cho đơn vị, cải thiện thu nhập cho cán bộ y tế và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, yếu tố cốt lõi để y tế cơ sở phát triển bền vững chính là năng lực chuyên môn. Việc cử cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cập nhật kiến thức mới cần được thực hiện thường xuyên, bài bản và có chiến lược lâu dài. Khi đội ngũ y tế làm chủ được kỹ thuật, triển khai được dịch vụ chất lượng cao ngay tại cơ sở sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí cho người dân và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng lưu ý việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất là nhiệm vụ quan trọng. Cơ sở y tế cần được xây dựng khang trang, sạch đẹp, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ và môi trường điều trị an toàn, thân thiện cho người bệnh.

“Khi người dân bước vào một cơ sở y tế có hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình khám, chữa bệnh”, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ động xây dựng lộ trình thực hiện bệnh án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành, từng bước hình thành mô hình y tế thông minh tại cơ sở. Đồng thời, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế phát triển. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.