Công đoàn Y tế Việt Nam họp triển khai các hoạt động hưởng ứng và hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ngày Nay) - Ngày 1/6/2026, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động hưởng ứng và hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có đồng chí Vũ Anh Tuấn - phó chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ - phó chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn Công đoàn Y tế Việt Nam và toàn thể các bộ công chức, viên chức, người lao động Công đoàn Y tế Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động cả nước. Để thiết thực hưởng ứng và hướng về Đại hội, đồng chí đề nghị các ban chuyên môn chủ động tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành vì sức khỏe đoàn viên, người lao động” và các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Đồng chí cũng yêu cầu các ban, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để Đoàn đại biểu Công đoàn Y tế Việt Nam tham dự Đại hội; bảo đảm tốt công tác nội dung, tuyên truyền, hậu cần và các nhiệm vụ được phân công, góp phần để Đoàn đại biểu ngành Y tế tham gia Đại hội với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua và các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngành Y tế; tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và các hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV; đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông trên các nền tảng số nhằm lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Các hoạt động cấp Công đoàn ngành tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031, chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; tổ chức Hội nghị Hội nghị triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế thực hiện giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân, vì sự hài lòng và tin yêu của nhân dân”; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2024-2026 và con công nhân viên chức lao động ngành Y tế có thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2024-2025, 2025-2026…

Cuộc họp cũng quán triệt các nội dung trọng tâm của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, hướng tới xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động ngành Y tế, góp phần chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng và hướng về Đại hội, Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế; phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của ngành Y tế trong giai đoạn mới.