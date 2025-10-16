Chuẩn bị mở bán dự án Đại đô thị của T&T Group cửa ngõ phía Nam Sài Gòn

(Ngày Nay) - Sáng 19/10 tới đây, lễ mở bán chính thức Dự án T&T City Millennia sẽ diễn ra tại KS JW Marriott Hotel & Suites Saigon. Đây là dự án quy mô phía Nam Sài Gòn do T&T Group đầu tư phát triển.

Trong bối cảnh bất động sản khu vực lân cận đã xác lập mặt bằng giá rất cao, T&T City Millennia đang có mức giá cực kỳ cạnh tranh. Chính sẽ chênh lệch này mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, trở thành cơ hội sinh lời sắc bén cho nhà đầu tư có tầm nhìn.

“Vùng trũng giá” sát trung tâm đắt đỏ bậc nhất TP HCM

Trong bức tranh bất động sản sôi động của TP HCM, khu Nam đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt ở một số dự án đang có lợi thế vượt trội về giá. Khảo sát thực tế cho thấy, T&T City Millenia đang sở hữu mặt bằng giá cực kỳ cạnh tranh, khi hiện chỉ bằng 20-50% giá các dự án tại Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè hay Quận 7 cũ.

Cụ thể, trong khi các dự án nhà thấp tầng tại “vùng đỉnh” của khu Nam là Phú Mỹ Hưng đã xác lập mức cao chót vót, từ 240 – 480 triệu đồng/m2, thì giá của T&T City Millenia chỉ tương đương 20% - 25%. So với các dự án ở khu vực Nhà Bè (khoảng từ 110 – 150 triệu đồng/m2, hay Quận 7 cũ (120 - 140 triệu đồng/m2) và một số dự án tại Cần Giờ (70-80 triệu đồng), mặt bằng giá của T&T Millenia chỉ bằng khoảng 30-50%.

Sự chênh lệch nói trên không chỉ tạo đòn bẩy cho sự gia tăng giá trị, thu hút nhà đầu tư, mà còn mang đến cơ hội sở hữu nhà ở với chi phí hợp lý ngay sát trung tâm kinh tế lớn.

Bởi vậy, các chuyên gia nhận định, T&T City Millenia nằm trong nhóm có dư địa tăng trưởng cao bậc nhất khu Nam Sài Gòn, với kỳ vọng mức giá sẽ tăng khoảng 60% trong giai đoạn 2025-2027, khi hạ tầng khu Nam TPHCM gần như kiện toàn. Điều này cũng đồng nghĩa, với cùng một số vốn, nhà đầu tư “xuống tiền” tại T&T City Millennia sẽ sở hữu dư địa tăng trưởng gấp 4-5 lần so với việc rót vào khu vực đã đạt đỉnh và bão hòa. Vị thế “giá mềm” kết hợp với tiềm năng hạ tầng lớn sẽ biến T&T City Millennia trở thành chiến lược đầu tư thông minh để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Thời điểm “vàng” sở hữu đặc quyền sinh lời từ dự án đã thành hình

Bên cạnh lợi thế lớn về giá, T&T City Millennia còn đặc biệt hấp dẫn nhờ yếu tố… đã thành hình. Không còn là bản vẽ trên giấy, dự án đã được hoàn thiện xây dựng và sẵn sàng bàn giao. Mức độ hoàn thiện, tính minh bạch về pháp lý, uy tín của chủ đầu tư có tầm… mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người mua. Nhà đầu tư sẽ tránh được mọi rủi ro về tiến độ, chất lượng thi công, các vấn đề pháp lý kéo dài.

“Đây chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư xuống tiền với sự tự tin cao nhất”, một chuyên gia hoạt động lâu năm trên thị trường bất động sản phía Nam nhận định.

Một “điểm cộng vàng” không thể bỏ qua ở Thành phố Thiên niên kỷ là hệ sinh thái tiện ích “độc bản” đã và đang được vận hành. Nổi bật nhất phải kể kến 2 hạng mục Kỷ lục Quốc gia, bao gồm Phố đi bộ Millennia Journey – tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo và Dòng sông Ánh sáng - Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Sau khi chính thức được ra mắt hồi đầu tháng 9/2025, một loạt chuỗi hoạt động nghệ thuật định kỳ đã được tổ chức hàng tuần, gắn với không gian kiến trúc kỷ lục, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, biến T&T City Millennia thực sự trở thành tâm điểm văn hóa – giải trí sôi động bậc nhất phía Nam Sài Gòn. Với giới đầu tư, đây chính là bảo chứng thương mại thuyết phục nhất cho quyết định “xuống tiền” mua dự án từ sớm.

Phân tích kỹ hơn, một chuyên gia lý giải, trong bối cảnh “bất động sản dòng tiền” đang được đặc biệt ưa chuộng, việc dự án Thành phố Thiên niên kỷ của T&T Group đã “thành hình” và có sức sống sôi động sẽ giúp nhà đầu tư có thể khai thác dòng tiền tức thì hiệu quả. Đây là lợi thế ít dự án nào trong cùng khu vực có được.

Thay vì chờ đợi 3-5 năm để tiện ích lấp đầy, nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê, kinh doanh ngay lập tức, tạo ra nguồn thu ổn định ngay từ ngày nhận bàn giao. Cơ chế “tiền đẻ ra tiền” không chỉ giúp tối ưu hóa vốn mà còn khiến giá trị bất động sản gia tăng nhanh hơn so với các dự án chưa thành hình, xác lập một chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả vượt trội.

Bên cạnh đó, việc sở hữu một sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng khai thác ngay, với mức giá chỉ bằng 20-50% so với các khu vực lân cận, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa nguồn vốn.

Theo quy hoạch, khu vực Nam Sài Gòn được định vị là trung tâm đô thị sinh thái mới nổi. Giữa bối cảnh quỹ đất Phú Mỹ Hưng, Quận 7 cũ hay Nhà Bè ngày càng khan hiếm, dòng vốn đầu tư và nhu cầu an cư đang hướng rõ rệt về tâm điểm T&T City Millenia. Trong tương lai, khi loạt công trình hạ tầng lớn ở khu vực hoàn thành, với pháp lý minh bạch, khả năng khai thác dòng tiền ngay lập tức và mặt bằng giá cạnh tranh, T&T City Millennia được đặt vào vị thế hưởng lợi trực tiếp và nhanh chóng hơn bất kỳ dự án nào khác, tối ưu hóa biên lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Từ những dữ liệu trên, có thể thấy, T&T City Millennia đang mở ra một cơ hội cho nhà đầu tư thông thái để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu Nam Sài Gòn một cách an toàn và hiệu quả.