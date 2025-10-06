T&T Group đồng hành cùng chương trình 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa

(Ngày Nay) - Với tinh thần hướng tới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ chiến dịch HiGreen Trường Sa – chương trình 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa số tiền 5 tỷ đồng.

Góp sức kiến tạo “lá chắn xanh” trên biển Đông

Trường Sa – hai tiếng thiêng liêng khắc sâu trong trái tim mỗi người con đất Việt. Đó không chỉ là tọa độ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là biểu tượng của tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và tình yêu quê hương cháy bỏng. Mỗi tấc đất, ngọn sóng nơi đây đều vang vọng huyền thoại về chủ quyền, về những người lính đảo kiên trung ngày đêm bám biển giữ trời.

Cuối tháng 4/1975, khi những người lính đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đặt chân lên các đảo ở Trường Sa, không gian xung quanh chỉ chủ yếu là… gió, cát và những cánh chim hải âu. Nhiều đảo gần như không có bóng cây, trơ mình trong nắng cháy.

Trong bối cảnh ấy, nhiều phong trào tạo dựng hệ sinh thái xanh tại Trường Sa đã được phát động. Điển hình như chương trình Xanh hóa Trường Sa do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai. Sau 4 năm 2021-2025, quân và dân trên các đảo đã trồng được 90.000 cây xanh. Nhưng mục tiêu của Quân chủng Hải quân, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cũng như tâm nguyện của người dân cả nước không chỉ dừng lại ở đó. Họ mong muốn gấp nhiều lần hơn thế. Và chương trình Hi Green Trường Sa ra đời.

Được phát động từ tháng 4/2025, HiGreen Trường Sa hướng tới mục tiêu huy động nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình được kỳ vọng giúp bảo vệ hệ sinh thái trên các đảo, chống xói mòn, giảm thiểu thiên tai, cải thiện môi trường sống, giúp quân dân yên tâm công tác, sinh sống trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh môi trường, HiGreen Trường Sa còn gắn với ba mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, bao gồm: nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hành động vì khí hậu, và bảo tồn tài nguyên, môi trường biển; đồng thời phù hợp với định hướng được đặt ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt hơn, mỗi cây xanh được trồng tại Trường Sa không chỉ đóng góp vào việc cải thiện môi trường sống cho quân và dân trên đảo, mà còn là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, của sự kiên cường và sức mạnh Việt Nam giữa biển trời bao la.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ chiến dịch số tiền 5 tỷ đồng. Khoản đóng góp có ý nghĩa quan trọng: vừa giúp Quân chủng Hải quân tiếp tục triển khai chương trình đúng tiến độ, vừa góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho đất nước. Đây cũng là một hành động tri ân gửi tới những người lính đảo và đồng bào nơi tuyến đầu, khẳng định cam kết của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong tiến trình phát triển xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính Phủ.

Nghĩa tình lớn với biển đảo và đất nước

Thực tế, không phải đến khi tham gia đồng hành với HiGreen Trường Sa, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển mới thể hiện nghĩa tình sâu nặng với biển đảo. Trước đó, nhiều năm liền, T&T Group đã đồng hành cùng “Xuân Trường Sa” – chương trình đầy ý nghĩa do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức.

Năm 2021, nhân Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, “Bầu Hiển” cùng đoàn công tác Tập đoàn T&T Group đã có chuyến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai (Cà Mau). Đoàn công tác đã trao tặng các đơn vị nhiều trang thiết bị, tiền mặt với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Năm 2024, thông qua Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn của “Bầu Hiển” tiếp tục ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ quân, dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK-1. Toàn bộ kinh phí được sử dụng để xây dựng nhà và lắp đặt hệ thống máy lọc nước sinh hoạt từ nước biển phục vụ cho đời sống quân, dân huyện đảo và các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Không chỉ mang nghĩa tình lớn với biển đảo, T&T Group cũng luôn tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; tiên phong đồng hành, đóng góp và ủng hộ các hoạt động trách nhiệm xã hội, không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để hướng tới một tương lai tốt đẹp, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Lấy triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội” làm kim chỉ nam, suốt hơn 3 thập kỷ phát triển, T&T Group đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư nhiều công trình lịch sử, văn hóa có ý nghĩa cấp quốc gia; hỗ trợ những người nghèo, người yếu thế trong xã hội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn…

Với những đóng góp thiết thực và kịp thời vào Chương trình 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa lần này, T&T Group và “Bầu Hiển” tiếp tục khẳng định tinh thần “kinh doanh gắn liền với phụng sự xã hội” mà T&T Group theo đuổi trong suốt hành trình phát triển. Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của một tập đoàn kinh tế tư nhân: phát triển kinh doanh song song với đóng góp cho xã hội, đồng hành cùng đất nước trong mục tiêu xây dựng một tương lai xanh, bền vững và thịnh vượng.