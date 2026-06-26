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Cơ chế đặc thù đưa 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP ngày 25/6/2026 ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Nghị quyết này quy định một số cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, gồm: xếp cấp chuyên môn; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện.

Đối tượng áp dụng: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù

Nghị quyết nêu rõ: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được tổ chức hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở hoạt động, mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù sau đây:

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Đối với Bảng kê nhân lực trong hồ sơ đề nghị ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Sử dụng bảng kê nhân lực chung của bệnh viện cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình tại thời điểm gửi hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giám đốc Bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm mỗi người hành nghề chỉ được hành nghề tại một cơ sở; cập nhật danh mục liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mức hỗ trợ thu hút nhân lực tới 15,6 triệu đồng/người/tháng

Bên cạnh đó, Ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi đặc thù sau:

Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hỗ trợ chi đặc thù đối với viên chức, người lao động:

Hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng ngày tối đa 3.600.000 đồng/1 xe 45 chỗ/1 ngày để đưa đón viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình) thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo phân công của Giám đốc Bệnh viện và có nhu cầu vận chuyển.

Hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2.500.000 đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở. Không thực hiện hỗ trợ đối với người tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Hỗ trợ chi thu hút nhân lực đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình. Giám đốc Bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể, đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình; mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của Bệnh viện cơ sở Hà Nội nhưng không quá mức quy định sau: Y, bác sĩ là 15,6 triệu đồng/người/tháng, Điều dưỡng là 12,2 triệu đồng/người/tháng, các vị trí phục vụ khác là 11,6 triệu đồng/người/tháng.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi đặc thù nêu trên từ khi cơ sở Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi vào hoạt động đến khi cơ sở Ninh Bình tự đảm bảo được chi phí thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2028.

PV
cơ chế đặc thù Chính phủ Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

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