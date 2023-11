Cơ hội phát triển thương mại đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

Hoa Kỳ đang đầu tư mạnh vào ASEAN

Theo ông Bùi Tất Thắng, Chủ tịch Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN (VASEAN), Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện mở ra cơ hội lớn về kinh tế, thương mại cho cả 2 nước. Đầu tư FDI luôn song hành với chuyển giao công nghệ. Việt Nam luôn tìm kiếm công nghệ nguồn, đặc biệt công nghệ cao trong khi Hoa Kỳ đang nắm các công nghệ này hàng đầu thế giới. Trước cơ hội lớn này, các doanh nghiệp cần nắm bắt được các Hiệp định, thỏa thuận mới được ký kết, các chủ trương chính sách của Chính phủ hai nước về phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển, vươn xa trong thời gian tới.

Ông Vũ Tú Thành, Phó Giám đốc Điều hành Khu vực, Trường đại diện quốc gia Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho biết: “Hoa Kỳ không coi Việt Nam là thị trường độc lập riêng biệt, mà với vai trò là một có nền kinh tế đang lên trong khối ASEAN vốn năng động và có tiềm năng phát triển lớn.”

Số liệu từ bài tham luận của ông Vũ Tú Thành cho biết, lũy kế FDI từ Hoa Kỳ vào ASEAN tính đến hết 2022 và 359,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với 2021, lớn hơn tổng FDI của oa Kỳ vào Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ cộng lại. Hoa Kỳ nhập hàng hóa từ ASEAN với tổng giá trị là 333,6 tỷ USD năm 2022, tăng 17,6% so với 2021, nhập dịch vụ từ ASEAN với tổng giá trị là 23,8 tỷ USD năm 2022, tăng 25,6% so với 2021.

Trong khi đó, hai ngành được Hoa Kỳ đầu tư nhiều nhất vào ASEAN là Ngành Sản xuất và Tài chính – Bảo hiểm. Dữ liệu cho thấy đầu tư Hoa Kỳ vào ngành sản xuất tại ASEAN năm 2021 là 14 tỷ, và xu hướng tăng đầu tư trong ngành sản xuất vẫn đang diễn ra, trùng hợp với thời điểm thương chiến Mỹ Trung. Trong khi đó, Hoa Kỳ đầu tư rất mạnh vào Ngành Tài chính – Bảo hiểm tại ASEAN, vượt xa so với các ngành còn lại (trừ số liệu năm ngoái cho thấy Ngành Sản xuất đang vươn lên).

Chiến lược Friendshoring của Hoa Kỳ

Đây là một chiến lược nhằm dịch chuyển khối sản xuất của doanh nghiệp Hoa Kỳ quay trở lại nước này, trong bối cảnh chính quyền Hoa Kỳ cho rằng vấn đề việc làm của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các doanh nghiệp ưu tiên đặt cơ sở sản xuất và tìm nguồn cung từ bên ngoài. Tuy nhiên, chi phí chuyển về quá lớn khiến cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mất sức cạnh tranh.

Chính quyền Hoa Kỳ sau đó quyết định đồng ý với việc doanh nghiệp nước này sẽ phân bổ và lựa chọn nguồn cung sản xuất từ những quốc gia “thân thiện với Mỹ” tronng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, có đủ năng lực và nguyện vọng tiếp nhận khối sản xuất của nước này, tránh việc chỉ đặt cơ sở sản xuất tại một quốc gia, tiềm tàng rủi ro tới từ thiên tai, dịch bệnh hay địa chính trị, từ đó có thể gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng (bài học từ trong đại dịch COVID-19).

Ông Thành cho biết, Việt Nam chính là lựa chọn tối ưu cho chiến lược này. Hoa Kỳ sẽ có trách nhiệm xây dựng năng lực cho Việt Nam trong quá trình triển khai chiến lược này.

Cơ hội từ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có thể sớm công nhận quy chế thị trường của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách phi thị trường. Chính phủ Hoa Kỳ cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam về sản xuất, phát triển hạ tầng vật chất và hạ tầng số chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng công bằng, nông nghiệp bền vững và thông minh, cũng như hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có việc chú trọng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vì mục đích đó, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) sẽ tiếp tục cung cấp tài chính cho các dự án thuộc khu vực tư nhân tại Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khí hậu và sử dụng năng lượng hiệu quả, y tế và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp chú trọng yếu tố khí hậu và do phụ nữ làm chủ.

Ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn, hai nhà Lãnh đạo ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung bán dẫn toàn cầu. Theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu đô la Mỹ, cùng với các khoản hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác có thể kế đến giáo dục, đào tạo, thúc đẩy hạ tầng số, khí hậu, năng lượng, môi trường và kinh tế.

Xét nhu cầu thực tế, Hoa Kỳ cũng đang cần nhân sự trong các nhóm ngành như điều dưỡng (tại các trung tâm chăm sóc người già neo đơn), xây dựng, thiết bị vật tư vệ sinh (hygiene products) hay lao động thời vụ (làm nông). Ông Vũ Tú Thành cho hay, nguồn cung lao động chủ yếu cho các nhóm ngành này tại Hoa Kỳ đến từ Mexico và những nước Nam Mỹ. Nhưng hệ quả đi theo là dòng người nhập cư trái phép lớn khiến các nhà chức trách đau đầu.

"Xu hướng hạn chế dòng người nhập cư đang ngày càng mạnh. Nếu Việt Nam có thể đảm bảo được quản lý người lao động làm việc hiệu quả, tuân thủ theo quy định và quay về sau khi hết thời hạn, thì đây có thể là một hướng đi mới. Điều quan trọng trong kinh doanh chính là giữ được chữ tín," ông Tú Thành nhấn mạnh.

Đặt câu hỏi cho diễn giả, đại biểu tham dự hội nghị bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội tiếp cận dành cho khối doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ (SME) trong việc giao thương với các đối tác Hoa Kỳ, cũng như những điều cần chuẩn bị trước khi bước chân vào một mối quan hệ đối tác mới. Để trả lời, ông Vũ Tú Thành đã cung cấp thông tin về những kênh hỗ trợ, như Liên đoàn Thương mại VCCI hay các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Hoa Kỳ (cụ thể là Bộ phận Thương vụ) tại San Francisco, Washington DC và Houston. Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng nguồn lực của các cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn còn hạn chế, nên tính hiệu quả có thể chưa như kỳ vọng. Trong thời gian sắp tới, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cũng có kế hoạch tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ thường niên tại Mỹ nhằm mở con đường lớn hơn cho doanh nghiệp nước nhà./.