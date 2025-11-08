“Cởi trói” nguồn lực đất đai, TP.HCM cho 54 tổ chức được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm dự án nhà ở

(Ngày Nay) - TP.HCM vừa phê duyệt 54 doanh nghiệp tham gia thí điểm nhà ở thương mại, mở ra cơ hội khai thác quỹ đất đô thị bị “treo” nhiều năm, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở trung cấp và bình dân, góp phần tháo gỡ nút thắt pháp lý và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định.

UBND TP.HCM chính thức phê duyệt danh mục 54 doanh nghiệp bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn. Quyết định này được triển khai theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 75/2025/NĐ‑CP của Chính phủ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai của thành phố.

Tổng diện tích các khu đất trong đợt đầu tiên lên tới hơn 6,55 triệu m2, trong đó khoảng 212.000–213.000 m3 là đất trồng lúa dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển nhà ở thương mại.

Trong số này, 48 khu đất thuộc khu vực mở rộng trước đây của Bà Rịa – Vũng Tàu, còn 6 khu đất nằm tại địa bàn TP.HCM cũ. Đây là những khu vực tiềm năng, có khả năng cung cấp quỹ đất đáng kể cho các dự án nhà ở thương mại trong giai đoạn tới.

Trước đây, các dự án nhà ở thương mại chỉ được triển khai trên đất ở hợp pháp hoặc đất ở xen kẽ với các loại đất khác, điều này khiến nhiều dự án gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và triển khai thực tế.

Nghị quyết 171 đã mở ra cơ chế mới, cho phép doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất như đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, miễn là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Cơ chế này được coi là chìa khóa để “khai thông” quỹ đất bị treo lâu năm và tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và bình dân.

Trong số 54 doanh nghiệp được phê duyệt, một số nhà đầu tư và dự án nổi bật bao gồm Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Nam Phú với dự án chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng, có tổng mức đầu tư gần 1.750 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú triển khai khu nhà ở tại Phước Long với diện tích gần 49.000 m2; Công ty TNHH Bất động sản Tâm Đại Thành Công thực hiện dự án khu nhà ở thấp tầng tại huyện Bình Chánh với diện tích hơn 30.000 m2.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai và Tập đoàn DICERA Holdings cũng là những nhà đầu tư, tham gia các dự án lớn tại khu vực mở rộng trước đây của Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Việc phê duyệt danh mục này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản, biến những khu đất tiềm năng trở thành dự án thực tế, đồng thời khơi thông nguồn cung nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe. Các dự án phải tuân thủ đúng pháp lý, bao gồm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất và phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Nếu doanh nghiệp hoặc địa phương không nhanh chóng triển khai, vẫn có nguy cơ dự án bị đình trệ như những trường hợp trước đây. Việc minh bạch thông tin về tiến độ dự án, quyền lợi người mua và các thủ tục pháp lý là yếu tố then chốt để nguồn cung thực sự đến được người dân, không chỉ nằm trên giấy.

Việc TP.HCM chính thức chấp thuận 54 doanh nghiệp tham gia thí điểm nhà ở thương mại được xem là bước phá bỏ điểm nghẽn pháp lý lâu nay. Với quỹ đất hơn 6,5 triệu m2 và sự tham gia của những nhà đầu tư như Sài Gòn Nam Phú, Mỹ Phú, Tâm Đại Thành Công, Sao Mai và DICERA, thị trường nhà ở thương mại tại TP.HCM đang mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Thành công thực tiễn của cơ chế thí điểm sẽ phụ thuộc vào cách doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người mua nhà phối hợp, từ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng đến bàn giao nhà. Nếu được thực hiện đúng cam kết, các dự án này sẽ là điểm sáng cho thị trường bất động sản TP.HCM trong thời gian tới.