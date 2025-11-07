“Chạm” vào nghệ thuật trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp - Trải nghiệm khác biệt tại Flamingo Đại Lải Resort

Thiên đường nghỉ dưỡng giữa ngàn xanh

Nằm duyên dáng bên hồ Đại Lải, Flamingo Đại Lải Resort không chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp mà còn là biểu tượng của sự hòa hợp tuyệt vời giữa thiên nhiên và kiến trúc và nghệ thuật. Vẻ đẹp của nơi này tựa bản nhạc trong trẻo mà thấm sâu. Những căn biệt thự sang trọng nép mình dưới tán thông, bể bơi vô cực phản chiếu mây trời và những con đường tràn ngập sắc xanh… Tại Flamingo Đại Lải Resort, du khách sẽ tận hưởng trọn vẹn những tiện nghi sang trọng của một khu nghỉ dưỡng cao cấp và nâng niu cảm xúc trong từng khoảnh khắc của một ngày thư thái giữa thiên nhiên.

Điều tạo nên dấu ấn khác biệt của Flamingo Đại Lải Resort chính là cách nghệ thuật được thổi hồn vào từng góc không gian, để du khách không cần bước vào những phòng trưng bày khép kín mà vẫn có thể đắm mình trong thế giới sáng tạo đầy cảm hứng. Dọc những con đường rợp bóng cây, giữa những triền cỏ xanh hay trên mặt hồ tĩnh lặng,…du khách có thể bất chợt bắt gặp và khẽ chạm tay vào những tác phẩm điêu khắc “khổng lồ”. Với những ai yêu mến hội họa, rừng thông là điểm dừng chân tuyệt vời để ngắm nhìn các tác phẩm đậm hơi thở đương đại của những nghệ sỹ tài hoa.

Cùng với không gian nghệ thuật, Flamingo Đại Lải Resort hấp dẫn du khách với rất nhiều hoạt động ngoài trời thú vị, từ những cú trượt cỏ sảng khoái đến những buổi chèo thuyền hay cắm trại bên hồ. HoHoo Zoo cũng là một trong những điểm dừng chân đặc biệt được yêu thích, nhất là với những bạn nhỏ, bởi đây là nơi con trẻ được làm quen, vui đùa cùng các loài động vật đáng yêu, đồng thời học hỏi về thiên nhiên theo cách thật sinh động và gần gũi.

Sau những giờ vui chơi giữa thiên nhiên, du khách có thể tìm lại sự cân bằng trong không gian SEVA Spa. Những liệu trình chăm sóc toàn thân, trị liệu bằng thảo mộc tự nhiên và tinh dầu cao cấp sẽ nhẹ nhàng xua tan mỏi mệt, khơi dậy nguồn năng lượng tươi mới trong cơ thể. Ngâm mình trong làn nước ấm, lắng nghe tiếng gió khẽ len qua những tán cây, đó chính là sự bình yên mà Flamingo tinh tế dành riêng cho mỗi vị khách.

Hành trình tại Flamingo Đại Lải Resort sẽ chưa thể trọn vẹn nếu thiếu đi những bữa ăn đẹp mắt và đậm vị. Khởi đầu ngày mới bằng một bữa sáng buffet Á - Âu với hương vị hài hòa từ món Việt mộc mạc đến steak Âu sang trọng. Khi hoàng hôn buông, hãy để vị giác được chiều chuộng với hải sản tươi ngon hay những món đặc sản mang đậm dấu ấn vùng đất như cá chép hồ Đại Lải, thịt trâu Xuân Hòa,…

Có lẽ, trong nhịp sống hiện đại, ai trong chúng ta cũng đều khao khát những khoảnh khắc bình yên. Flamingo Đại Lải Resort, với vẻ đẹp dung dị của rừng thông, sự êm đềm của mặt hồ tĩnh lặng và không gian nghệ thuật đặc biệt giữa thiên nhiên, sẽ là nơi tìm về lý tưởng cho mỗi người để nghỉ ngơi, để vỗ về cảm xúc, để mở lòng cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa và cả những sáng tạo tinh tế của con người.

Không gian nghỉ dưỡng trở thành một bảo tàng mở

Là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng tại Việt Nam, Flamingo Holdings luôn mang trong mình tinh thần nghệ thuật như một mạch nguồn sáng tạo, thấm sâu vào từng thiết kế, từng công trình và từng trải nghiệm, tạo nên bản sắc khác biệt và dấu ấn riêng có của thương hiệu. Flamingo Đại Lải Resort - khu nghỉ dưỡng đầu tiên trong chuỗi resort “xanh” của tập đoàn - cũng chính là nơi thể hiện rõ nét nhất tinh thần ấy.

Năm 2015, Flamingo Holdings đã khởi xướng dự án nghệ thuật thường niên Art In The Forest tại Flamingo Đại Lải Resort - khu nghỉ dưỡng trải rộng 123ha giữa thiên nhiên nên thơ Đại Lải, Vĩnh Phúc. Dự án được hình thành với tầm nhìn kiến tạo một Công viên Điêu khắc ngoài trời, một Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại, hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật hàng đầu Đông Nam Á. Art In The Forest cũng mang sứ mệnh đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, bồi đắp chiều sâu thẩm mỹ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.

Tới nay, đúng tròn 1 thập kỷ, Flamingo Đại Lải đã trở thành resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam, đồng thời là bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên của cả nước. Đây là nơi sáng tác và lưu giữ hơn 100 tác phẩm điêu khắc, hội họa và sắp đặt của những nghệ sĩ tài danh trong nước và quốc tế qua mỗi mùa Art In The Forest.

Một cách tự nhiên nhất, suốt 10 năm qua, những tác phẩm nghệ thuật đã đã luôn hiện diện giữa thiên nhiên và hòa vào cảnh sắc Đại Lải, để bất cứ ai ghé đến - dù chủ đích tìm về để thưởng ngoạn nghệ thuật hay đơn thuần là nghỉ dưỡng - đều có thể dễ dàng tiếp cận và để tâm hồn rung động trước vẻ đẹp của sáng tạo.

Một khu nghỉ dưỡng thực sự đẹp không chỉ nhờ cảnh quan hay tiện nghi, mà còn bởi khả năng chạm đến những tầng sâu cảm xúc trong mỗi người. Nghệ thuật chính là chất xúc tác mạnh mẽ cho những trải nghiệm ấy. Giữa nhịp sống hiện đại, Flamingo Đại Lải Resort mở ra một thế giới cân bằng, nơi con người tìm thấy sự tĩnh tại và bình yên, để từ đó khơi dậy cảm hứng sống mãnh liệt hơn và niềm hứng khởi với nghệ thuật. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà Flamingo theo đuổi: kiến tạo một phong cách sống mang tinh thần nghệ thuật, lan tỏa tình yêu cái đẹp và góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật Việt Nam trong dòng chảy đương đại thế giới.